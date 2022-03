En tynd kop te. Uforståeligt. Letbenet. Og ikke noget, der for alvor kommer til at gøre nogen forskel.

Selvom er under en time siden, at sundhedsminister Magnus Heunicke præsenterede regeringens forslag til en ny sundhedsreform, får den allerede en hård medfart.

Landets store patientforeninger kalder det en »overfladisk omgang«, der ikke vil gøre nogen forskel for patienterne i sundhedsvæsenet. Støttepartiet Enhedslisten kalder det for »en tynd kop te«.

»Udspillet tager ikke hånd om de store udfordringer, vores sundhedsvæsen står med. Både når det kommer til uligeløn, personalemangel og langsigtet finansiering, der kan sikre kapaciteten i fremtiden,« siger sundhedsordfører Peder Hvelplund, der bliver bakket op af SFs ditto, Kirsten Normann.

»Det går ikke langt nok. Vi har store problemer med personale og sammenhængen mellem kommuner og regioner. Jeg har meget svært ved at se, at nye nærhospitaler er svaret,« siger hun med henvisning til, at regeringen i forslaget lægger op til at bruge hele fire milliarder på nybyggeri af nærhospitaler.

Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, kalder udspillet »helt uforståeligt« og »et udtryk for mere bureaukrati«.

»Patienterne efterspørger noget helt andet end nærhospitaler. De savner sikkerhed for sammenhæng i deres behandling og at blive taget alvorligt. De kostbare mursten og flere systemlag er langtfra patienternes ønsker eller behov,« siger hun.

Samme bekymring finder man hos Danske Patienter.

»Selvom der er nogle gode takter, så mangler der den nødvendige forpligtelse til at løse de mere grundlæggende problemer for patienterne,« siger formand Klaus Lunding, der frygter, at eksempelvis nærhospitalerne vil skabe »mere forvirring og mindre sammenhæng«.

»Det er nogle meget isolerede tiltag. Jeg havde håbet på mere sammenhæng og flere forpligtelser for regioner og kommuner.«

Sundhedsminister Magnus Heunicke mener dog – trods kritikken – at reformudspillet er ambitiøst og »adresserer bekymringerne« hos både patienter og aktører.

»Det er sandelig ikke en tynd kop te. Jeg ved godt, at det ikke kan løses med et fingerknips. Det kan vi godt bilde hinanden ind, at det kan, men sådan er virkeligheden ikke. Det her tager tid. Nu sætter vi kursen og politisk vilje bag,« sagde Heunicke under præsentationen af reformudspillet tirsdag eftermiddag.