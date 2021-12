Da statsminister Mette Frederiksen ankom til Retten på Frederiksberg til dagens afhøring i Minkkommissionen, var det til buhråb, trommer, høj musik, bannere og tilråb om at gå af.

Men én person var mere ekstrem end alle andre. Han valgte at give statsministeren to meget åbenlyse 'fuckfingre'.

Manden med den voldsomme gestus mod landets statsminister hedder Stig Johanson.

Han forklarer til B.T., hvorfor han reagerede, som han gjorde:

»Jeg mener, at hun (Mette Frederiksen, red.) er en landsforræder. Hun ødelægger jo menneskers liv,« siger Stig Johanson med henvisning til coronavaccinen.

B.T.s reporter spørger Stig Johanson, om fuckfingre er den rigtige måde at udvise sin utilfredshed med statsministeren.

Her lyder svaret:

»Når uret bliver ret, så bliver modstand en pligt. Så bliver vi simpelthen nødt til at råbe op,« siger Stig Johanson.

Her giver Stig Johanson fuckfinger til statsminister Mette Frederiksen. Vis mere Her giver Stig Johanson fuckfinger til statsminister Mette Frederiksen.

Han har umiddelbart ikke mange holdninger til dagens store begivenhed, der udspiller sig i retsbygningen bag ham, hvor statsminister Mette Frederiksen skal afhøres om aflivningen af alle landets mink sidste år.

Efter en længere svada mod coronavacciner spørger B.T.s journalist ind til, hvad hans forventning er til dagens afhøring i Retten på Frederiksberg.

Det har han ikke givet den store betænkningstid:

»Øhh… altså med hensyn til retssagen eller hvad?«

»Altså min forventning er, at ret sker fyldest. Og at vi stadig, måske, lever i et retssamfund, så hun bliver dømt i den her sag, som jo bare er en lille del. Det store problem er jo sundhedsskandalen. Simpelthen,« svarer Stig Johanson igen med henvisning til corona.

