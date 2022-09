Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

279 studerende på et kollegie nord for København har ved en fejl modtaget regeringens varmecheck på 6.000 kroner.

Det fremgår af et fortroligt svar til Folketingets energiudvalg, som B.T. er kommet i besiddelse af.

Dermed har statskassen sendt i alt 1,6 millioner kroner til de unge beboere, som ikke var berettiget til at modtage pengene.

De behøver dog ikke at betale pengene tilbage. For da regeringen indgik aftalen om varmecheck med støttepartierne bestemte man, at alle, der fejlagtigt modtog de 6.000 kroner, kunne beholde dem.

Allerede i august kunne B.T. afdække, at beboere på Professor Ostenfeld Kollegiet i Kongens Lyngby nord for København fejlagtigt havde fået udbetalt varmecheck.

Nu bliver der sat præcist tal på, hvor mange studerende der modtog den skattefrie check, fordi Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget har efterspurgt tallet.

Varmechecken var tiltænkt de borgere, der oplever stigende priser på el og gas. Men kollegiet er opvarmet med fjernvarme fra Vestforbrænding, der er baseret på affaldsforbrænding.

Overgangen fra gas til fjernvarme var ikke ændret i BBR-registeret, forklarer forretningsfører for Polyteknisk Kollegieselskab Mohamed El Bahri, der står for at udleje kollegieværelserne til studerende.

Eftersom regeringen valgte at bruge BBR-registeret som grundlag til automatisk at udbetale pengene, har de 279 studerende altså nu fået 6.000 kroner ind på kontoen.

Bor du på kollegium og har modtaget varmecheck? Så skriv til mabc@bt.dk.

Der er i alt blevet udbetalt over 2,4 milliarder kroner til omkring 400.000 borgere som følge af den politiske aftale om varmecheck.

Men kort tid efter pengene var sendt, kunne flere medier berette om fejl i fordelingen.

I mandags besluttede Statsrevisorerne, at Rigsrevisionen skal undersøge hele forløbet.

Hvor mange har uberettiget modtaget varmechecken? Og hvorfor valgte regeringen og støttepartierne at bruge BBR-registeret som grundlag, når de var advaret om, at det ville føre til fejl?

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har tidligere forsvaret forløbet med, at det skulle gå så hurtigt som muligt.

Derfor valgte han at bruge BBR-registeret i stedet for et system, hvor borgere skulle ansøge om varmecheck.

»Vidste vi godt, at der kunne være fejl? Ja, det vidste vi godt, al den stund det er mennesker derude, der skal ændre registeret. Det kan man nok ikke regne med, at 100 procent gør,« sagde Dan Jørgensen til DR.