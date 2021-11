Christian Baller fra De Konservative stiller op for første gang til valget i Aarhus Kommune. Han har ingen valgplakater og er nummer 22 på listen.

Han er ikke den mest synlige kandidat i Aarhus Kommune, men alligevel har mange fundet ud af, at de er enige med ham.

I hvert fald hvis man tager udgangspunkt i TV2's kandidattest, der er udviklet i samarbejde med flere danske medier.

Her er Christian Baller nemlig den kandidat i Aarhus Kommune som flest brugere af testen er enige med.

Ifølge Århus Stiftstidende er omkring 11.352 brugere af testen enige med ham.

Christian Baller forklarer, at han blev overrasket over resultatet.

»Jeg havde ikke set den komme og så alligevel lidt. Der var mange, der havde skrevet til mig, at de var mest enige med mig. Både folk jeg kender, og folk jeg ikke kender.«

»Men jeg havde ikke set det komme, at jeg ville ligge i toppen,« siger han.

Christian Baller stiller op til Aarhus Byråd for første gang. Han har i flere år været interesseret i politik og ved dette valg besluttede han at stille op for Konservative.

Han har ingen valgplakater og er nummer 22 ud af de 23 på de konservatives kandidatliste.

»Det er nærmest et paradoks. Men jeg er meget glad for, at der er så mange, der er enige med mig. Det øger nok mine chancer for et pænt valg uden, at der er noget, der er sikkert.«

»Det er jo velkendt, at testen er ret afgørende for førstegangsvælgere og folk, der er usikre på, hvem de skal stemme på. Jeg tænker alt andet lige, at det vil øge mit stemmetal væsentligt. Men jeg regner ikke med noget. Jeg håber bare på at blive valgt ind,« siger han.