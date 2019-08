Kristian Jensen har svækket sine muligheder for at blive formand i Venstre efter "ydmygende" tilbagetog.

Politisk kommentator Hans Engell er ikke i tvivl om, at Kristian Jensen (V) fredag led et alvorligt nederlag på Venstres sommergruppemøde.

Sommergruppemødet kom efter en uge, hvor det med Venstre-formand Lars Løkke Rasmussens ord har "slået gnister" i Venstre om fordeling af poster i partiets ledelse og diskussion om, hvorvidt partiet fortsat skal gå efter en SV-regering.

Uroen nåede nye højder, da næstformand Kristian Jensen i et interview med Berlingske torsdag undsagde Lars Løkke Rasmussens tanker om en SV-regering.

På sommergruppemødet fredag krævede Claus Hjort Frederiksen (V) ifølge flere medier Kristian Jensens afgang som gruppeformand og næstformand på baggrund af udtalelserne.

På det efterfølgende pressemøde i forbindelse med sommergruppemødet måtte Kristian Jensen trække i land.

- Det er et ydmygende tilbagetog for Kristian Jensen. Han lagde sig pladask på gulvet og beklagede sine udtalelser til Berlingske og sagde, at han skulle have talt med gruppen frem for med Berlingske.

- Det har virkelig svækket ham i forhold til partiet og hans formandsambitioner. Man kan ikke gå så hårdt ud på forsiden af en avis og så få så lidt opbakning fra gruppen.

- Han indkasserede samtidig det store nederlag, at Venstres mangeårige minister og grå eminence Claus Hjort Frederiksen kræver, at han træder tilbage fra begge sin poster som næstformand og gruppeformand. Det har været en sort dag for Kristian Jensen, siger Hans Engell.

Han vurderer, at Lars Løkke Rasmussen til gengæld er kommet styrket ud af opgøret. Men der er fortsat lang vej til stabilitet i partiet:

- Løkke fik opbakning til sin linje. Men uroen stopper ikke. Diskussionen om, hvorvidt Løkke bliver valgperioden ud, og hvem der skal efterfølge ham, stopper ikke, selv om Løkke på pressemødet garanterer, at han bliver.

- Løkke sagde, at det er verdens bedste job at være statsminister. Men vi ved godt, at melder den rigtige mulighed sig, så kan han forlade dansk politik, siger Hans Engell.

Heller ikke uroen i blå blok stopper med Venstres pressemøde. Her lod Lars Løkke Rasmussen muligheden for en SV-regering stå. Det har allerede fået kritik fra De Konservative, mens andre blå partier tidligere har krævet, at Venstre igen gør det klart, at man ønsker en borgerlig regering.

- Det kan godt være, at Venstre fik et godt valg, men det gjorde det blå Danmark ikke. De blå har ikke stået værre, end de gør nu, i mange år. Derfor kan det virke besynderligt, at Løkke ikke bruger lejligheden til at afsværge sig SV-regeringen.

- Det fastholder en usikkerhed. Men det kan ses i lyset af, at Kristian Jensen tabte slaget i dag. Derfor har Løkke ikke brug for at gå ud og ændre linjen, siger Hans Engell.

/ritzau/