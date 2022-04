Netop som Danmarks største fagforening 3F har valgt en ny formand i Henning Overgaard, så har forbundet skilt sig af med en chef, som tidligere har mobbet flere medarbejdere. Det skriver Politiken.

Der er tale om en chef, som tidligere har udøvet grov mobning mod en anden medarbejder i 3F.

B.T. beskrev i februar, hvordan Arbejdstilsynet havde givet 3F et påbud om at sikre arbejdsmiljøet i 3Fs ledelsessekretariat, så mobning ikke fandt sted.

Arbejdstilsynet trådte ind efter netop en sag om grov mobning, hvor en medarbejder ifølge Arbejdstilsynet systematisk blev undermineret fagligt, latterliggjort i andres påhør, bagtalt og overfuset.

Næstformand i 3F Tina Christensen håndterede sagen om mobning og havde kontakten til Arbejdstilsynet. Senere var hun involveret i at give den mobbende chef ledelsesansvar for 11 personer. Foto: Linda Kastrup

I et enkelt tilfælde blev medarbejderen sågar skubbet på voldsom vis efter uoverensstemmelse med en arbejdsopgave. Mobningen blev bekræftet af flere medarbejdere, som blev interviewet af Arbejdstilsynet.

Senere kunne B.T. beskrive, at den fremtrædende medarbejder, som groft mobbede en anden medarbejder, havde fået en chefstilling for et sekretariat i 3F med 11 ansatte. Altså på trods af grov mobning af medarbejderne.

B.T. kunne også beskrive at næstformand i 3F Tina Christensen, som blev konstitueret som formand i januar, havde haft en væsentlig rolle i at gøre den pågældende mobbende medarbejder til chef.

Det er den pågældende chef, som nu ikke længere er ansat i 3F.

B.T. erfarer, at der gennem en længere periode har været problemer med arbejdsmiljøet i det kontor, som den mobbende chef fik ansvaret for. Flere medarbejdere har sygemeldt sig med stress, og der har været en »hård tone«, erfarer B.T. fra kilder med kendskab til forholdene.

B.T. har henvendt sig til 3F for en kommentar. Her vil man ikke bekræfte, at der er tale om en fyring.

3Fs pressechef, Lasse Ravnø, forklarer dog, at der er truffet gensidig aftale om, at den pågældende chef forlader 3F, efter man i en længere periode har forsøgt at forbedre arbejdsmiljøet i det pågældende kontor.

Fredag formiddag valgte 3F ny formand. Posten gik til 50-årige Henning Overgaard, som var eneste kandidat til posten.

Forbundsformand for 3F Per Christensen har gennem mange år og hele to gange levet et nærmest utroligt dobbeltliv med forskellige kvinder. Igennem adskillige år har han levet med to partnere, to svigerfamilier, to sæt bonusbørn, to omgangskredse og alt, der hører til i et normalt parforhold. Foto: Niels Christian Vilmann

Han overtager ledelsen, efter at 3F i januar mistede formand Per Christensen, som gik af efter B.T.s afsløring af hans årelange dobbeltliv.

Per Christensen havde over to omgange og over flere år levet et ekstraordinært dobbeltliv med to kvinder, to omgangskredse, to sæt bonusbørn og to steder han sov om natten.

Samtidig havde Per Christensen fået adgang til en lejlighed gennem en fond, hvor mindst fire ud af fondens fem bestyrelsesmedlemmer var fremtrædende medlemmer af 3F.

Fonden lejede primært lejligheder ud til »værdigt trængende chauffører,« men formanden fik alligevel adgang til en lejlighed, som i mindst et tilfælde er blevet anvendt til at overbevise en af Per Christensens partnere om, at han ikke længere levede sammen med sin kone.

En af kvinderne, som stod frem i B.T., fortalte også, at 3Fs advokat havde ringet til hende, i hvad hun oplevede som et forsøg på at få hende fra at tale med medierne om Per Christensens dobbeltliv. Dette skete helt tilbage i starten af 2015, hvor Per Christensen for første gang havde levet et længere dobbeltliv.