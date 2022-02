Grov mobning, latterliggørelse og sågar fysiske overgreb i form af skub har været en del af arbejdsmiljøet på formandsgangen i 3F, mens Per Christensen var formand. Det viser en rapport fra Arbejdstilsynet, som B.T. er i besiddelse af.

Den 5. marts 2018 fik 3Fs formandssekretariat et påbud om at sikre, at »arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af mobning i forbindelse med arbejdet i formandssekretariatet«.

Netop i formandssekretariatet var tidligere formand Per Christensen og den nu konstituerede formand, Tina Christensen, ansvarlige for den daglige ledelse. Per Christensen forlod i sidste uge sin post som forbundsformand i 3F efter B.T.s afsløring af hans omfattende dobbeltliv.

Arbejdstilsynet vurderer i rapporten, at 3Fs mobbepolitik »ikke har været i spil«, og at der »ikke er truffet tilstrækkeligt effektive foranstaltninger til at forebygge mobning«. Arbejdstilsynet mener således, at der er tale om et ledelsessvigt.

Per Christensen levede i årevis et vildt dobbeltliv med to faste partnere samtidigt, som ikke anede, at forbundsformanden havde flere forhold. Det viser sig nu, at Formandssekretariatet var præget af et giftigt arbejdsmiljø.

Martin Erichsen, ekspert i psykisk arbejdsmiljø og direktør i bureauet Martin Erichsen Aps, forklarer, at ledelsen altid bærer ansvaret for et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

»Den er ravruskende gal. Når dårligt psykisk arbejdsmiljø udvikler sig så voldsomt, som det er sket her, så er det ikke, fordi en eller anden lige har sagt noget til en anden,« siger Martin Erichsen og fortsætter:

»Det er altid ledelsens ansvar. Den dårlige kultur starter der. Medarbejderne kigger på deres leder og deres leders leder. Så viderefører de den kultur på arbejdspladsen, som de oplever,« siger Martin Erichsen.

»Jeg har arbejdet med psykisk arbejdsmiljø i 20 år. Det her er helt oppe i det røde felt,« siger Martin Erichsen.

Næstformand i 3F Tina Christensen briefer pressen efter 3Fs hovedbestyrelses krisemøde om formandens dobbeltliv. Det viser sig nu, at arbejdsmiljøet på 3Fs formandsgang har været præget af mobning

Påbuddet fra Arbejdstilsynet kom efter en konkret sag, hvor en medarbejder blev udsat for, hvad Arbejdstilsynet kalder regelmæssig og grov mobning på sit arbejde i 3Fs formandssekretariat.

Medarbejderen er systematisk blevet undermineret fagligt, latterliggjort i andres påhør, bagtalt og overfuset verbalt. I et enkelt tilfælde er medarbejderen fysisk blevet skubbet voldsomt ud af et kontor efter en diskussion om en arbejdsopgave, som var svær at nå, fordi medarbejderen skulle på ferie samme dag.

Arbejdstilsynet foretog i 2018 interview med 11 medarbejdere i formandssekretariatet. Medarbejderne forklarede her, at den konkrete medarbejder systematisk blev overfuset og mobbet af en anden person, som var »opgavestiller« for den mobbede.

Mobberen udviste – ifølge de interviewede medarbejdere – en adfærd, der bar præg af, at den mobbede medarbejder »ikke skulle lykkes med sine arbejdsopgaver og på arbejdspladsen som helhed«.

Arbejdstilsynets påbud overfor 3Fs Formandssekretariat

Medarbejderne fortalte, at mobberen »havde udset sig et offer« og »på systematisk udnyttede sin funktion som opgavestiller for X på krænkende, respektløs og meget grov vis«.

Den mobbede medarbejder er desuden blevet spurgt, hvorfor personens arbejde var »det værste lort«, og hvor lang tid personen havde brugt på »det lort«.

Medarbejderen blev direkte kaldt talentløs, uduelig og fagligt inkompetent, beskriver Arbejdstilsynets rapport.

B.T. erfarer, at den konkrete mobber ikke var hverken Per Christensen eller Tina Christensen, men en anden ansat i formandssekretariatet.

Statsminister Mette Frederiksen med formand Per Christensen før sin tale til 3F's kongres i Aalborg torsdag den 26. september 2019.

Ledelsen – anført af den nu konstituerede formand, Tina Christensen – kaldte over for Arbejdstilsynet problemet for »en samarbejdsrelation, der er stukket af«, og at »årsagen til problemstillingen skal findes i faglig uenighed og meget forskellige måder at arbejde på«.

Ledelsen forklarede desuden, at det ikke var muligt at forholde sig til problemet, da den mobbede person ikke havde taget kontakt til ledelsen om problemet før midt i 2017. Herefter har ledelsen i 3F selv oplyst til Arbejdstilsynet, at man »løbende har påtalt tonen« over for den mobbende person, men Arbejdstilsynet vurderer i rapporten, at det ikke hjalp.

B.T. har forelagt rapporten over for 3F og spurgt, hvad der var årsag til det psykisk dårlige arbejdsmiljø, og hvilke tiltag man har gjort for at rette op på forholdene.

»Efter Arbejdstilsynets påbud fulgte 3F op på sagen blandt andet ved at holde samtaler med de involverede personer, ligesom hele formandssekretariatet indgik i et længere forløb med et eksternt firma, Orbicon Arbejdsmiljø, med speciale i arbejdsmiljø,« skriver 3F i en mail og fortsætter:

»I august 2018 betragtede Arbejdstilsynet sagen som afsluttet, og i april 2019 gav Arbejdstilsynet ledelsessekretariatet en grøn smiley efter et opfølgende besøg,« skriver 3F.

3F skriver, at ingen af de involverede i den konkrete sag havde personaleansvar.