B.T. beskrev tirsdag, hvordan en central rådgiver i 3Fs formandssekretariat gennem mere end et år havde mobbet og ydmyget en anden medarbejder i sådan en grad, at det udløste et påbud fra Arbejdstilsynet.

Nu viser det sig, at den mobbende rådgiver er blevet belønnet med en chefstilling for et sekretariat med 11 ansatte.

B.T. erfarer fra flere kilder, herunder tidligere ansatte, at den nyligt konstituerede formand, Tina Christensen, har haft en fremtrædende rolle i ansættelsen af den mobbende rådgiver. Direkte adspurgt afviser 3F dog at svare på, hvad Tina Christensens rolle i ansættelsen var.

Det er sket, selvom Tina Christensen kendte det fulde omfang af mobbesagen, da hun repræsenterede 3Fs ledelse i sagen, som blev behandlet i Arbejdstilsynet i 2018.

Næstformand i 3F Tina Christensen håndterede en sag om en rådgiver, der mobbede andre ansatte så groft, at sagen udløste et påbud fra Arbejdsstyrelsen. Nu er rådgiveren blevet belønnet med en chefstilling med personaleansvar for 11 personer. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Næstformand i 3F Tina Christensen håndterede en sag om en rådgiver, der mobbede andre ansatte så groft, at sagen udløste et påbud fra Arbejdsstyrelsen. Nu er rådgiveren blevet belønnet med en chefstilling med personaleansvar for 11 personer. (Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Her nedlagde Arbejdstilsynet et påbud om, at 3F netop skulle sikre et sundt psykisk arbejdsmiljø i formandssekretariatet og forhindre yderligere mobning af medarbejderne.

Den mobbende rådgiver havde over en lang periode systematisk mobbet, chikaneret og bagtalt en konkret medarbejder, som B.T. i dag erfarer er blevet afskediget fra 3F.

I et enkelt tilfælde havde mobberen været fysisk over for sit offer, som han havde skubbet voldsomt ud ad en dør.

Arbejdstilsynet havde også interviewet 11 ansatte i 3Fs formandssekretariat, som forklarede, at rådgiveren bevidst gik efter at ødelægge sit offers arbejdsliv og få ham til at fejle i sit arbejde i 3F.

Per Christensen levede i årevis et vildt dobbeltliv med to faste partnere samtidigt, som ikke anede, at forbundsformanden havde flere forhold. Det viser sig nu, at Formandssekretariatet var præget af et giftigt arbejdsmiljø. Foto: Henning Bagger Vis mere Per Christensen levede i årevis et vildt dobbeltliv med to faste partnere samtidigt, som ikke anede, at forbundsformanden havde flere forhold. Det viser sig nu, at Formandssekretariatet var præget af et giftigt arbejdsmiljø. Foto: Henning Bagger

Flere tidligere ansatte, som B.T. har talt med, forklarer, at selvom Arbejdstilsynet nedlagde et påbud om, at mobning i formandssekretariatet skulle stoppes, så fortsatte mobberen sin adfærd på flere punkter.

3F forklarer dog selv, at fagforbundet har rettet op på problemerne, som Arbejdstilsynets rapport omhandler, og i dag har en såkaldt grøn smiley for sit arbejdsmiljø.

Flere tidligere ansatte fortæller til B.T., at de selv oplevede en grov og grænseoverskridende behandling fra mobberen.

Nogle tidligere ansatte siger også, at den primære årsag til, at de søgte arbejde et andet sted, netop var den mobbende rådgiver, som nu altså har fået personaleansvar for ikke under 11 personer.

Det var i sommeren 2021, at den mobbende rådgiver blev tildelt den attraktive chefstilling for sit eget sekretariat.

For ikke at identificere den pågældende mobber skriver B.T. ikke personens navn eller navnet på det konkrete sekretariat i 3F, som personen er ansvarlig for.

Det er dog et resortområde, som netop hører ind under Tina Christensen, der blev konstitueret som ny formand for 3F efter B.T.s afsløringer af Per Christensens dobbeltliv, som tvang ham fra posten.

Kilder fortæller til B.T., at ansættelser af denne type som regel foregår gennem et ansættelsesudvalg, hvor der sidder to til fire centrale personer i 3F. Herunder den tillidsvalgte chef, som har sekretariatets ansvarsområde som sit resort.

I dette tilfælde altså Tina Christensen.

Statsminister Mette Frederiksen med formand Per Christensen før sin tale til 3F's kongres i Aalborg torsdag den 26. september 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Statsminister Mette Frederiksen med formand Per Christensen før sin tale til 3F's kongres i Aalborg torsdag den 26. september 2019. Foto: Henning Bagger

Den mobbende rådgiver var personlige venner med tidligere formand Per Christensen, erfarer B.T. Mobberen var endda med til Per Christensens bryllup i 2016 med Amalie Mathiassen, som senere blev offer for Per Christensens omfattende dobbeltliv.

B.T. har henvendt sig til 3F og spurgt direkte til, hvad Tina Christensens konkrete rolle var ved ansættelsen af den dokumenterede mobber, men den konstituerede formand har afvist at svare på spørgsmålet.

I stedet har hun via presseafdelingen sendt et skriftligt svar:

»Selvom jeg af hensyn til de implicerede medarbejdere ikke kan udtale mig om den konkrete sag, kan jeg sige, at vi tilbage i 2018 fik et påbud af Arbejdstilsynet, som vi med det samme tog fat om. Vi har arbejdet grundigt og effektivt med at få rettet op på de mangler, som var konstateret, og vi mener selv, at vi med den grønne smiley fra Arbejdstilsynet, som vi fik tilbage i 2019, er kommet langt,« skriver Tina Christensen og fortsætter:

»Vi har fortsat fokus på arbejdsmiljøet. Vi gennemfører fysiske og psykiske arbejdspladsvurderinger og har fokus på lederudvikling for at sikre, at medarbejderne trives,« skriver hun.

B.T. har henvendt sig til den mobbende rådgiver, men han er ikke vendt tilbage for en kommentar.