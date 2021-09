Saml hundelorte og cigaretskodder op på stranden. Eller stil dig på gaden og fej vandpytter.

Sådan kan jobbeskrivelsen fremover lyde for op mod 20.000 arbejdsløse indvandrere, efter S-regeringen tirsdag foreslog at indføre nyttejob på 37 timer om ugen for langtidsledige med 'integrationsbehov'.

»Vi skal aflive en lidt sejlivet myte: Nemlig at det at gå på arbejde nødvendigvis skal være lystbetonet,« sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Statsministerens idé er ikke ny. Faktisk kom hun selv på den tilbage i 2013, hvor hun som beskæftigelsesminister foreslog ordningen for arbejdsløse på kontanthjælp og tidligere dagpengemodtagere.

Fra 1. januar 2014 kunne man så blive sent ud for at samle skrald, male opgange og gøre rent i tog.

Det er kommunernes opgave at 'opfinde' nyttejob, som ikke i forvejen bliver løst af lønnet personale i kommunerne eller af private.

Og her får Mette Frederiksens planer altså med grovfilen af flere borgmestre.

»Hensigten med nyttejob er god, men jeg tror ikke, at det vil få folk i arbejde. Det virker ikke,« siger Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj Kommune, som er landets mest indvandrertunge kommune.

»På et tidspunkt er der ikke mere affald eller flere hundelorte at samle op. Det bliver meget svært for os at finde på endnu flere nyttejob, selv om vi selvfølgelig vil prøve,« siger han.

Hvad er jeres erfaringer, hvis I sætter dem til et nyttejob, som de finder meningsløst?

»Så bliver de bare væk,« siger Ole Bjørstorp.

Hvis du er eller har været i et nyttejob, som du finder/fandt meningsløst, så skriv til journalist Anders Leonhard her.

Nogenlunde samme holdning finder man hos Henrik Rasmussen, konservativ borgmester i Vallensbæk Kommune.

»Det er en gammel traver og lidt af et quickfix. Det er ikke noget, der for alvor skaber ordentlig kontakt til arbejdsmarkedet,« siger han.

Han frygter samtidig, at regeringens krav om en 37-timers arbejdsuge for arbejdsløse kan ende med at koste 'rigtige' arbejdspladser.

»Jeg er som borgmester ikke sat i verden for at tage arbejde fra skattebetalende virksomheder og give det væk som nyttejobs. Jeg ved ikke, hvad regeringen har forestillet sig. På langt sigt tvivler jeg på, at det her er en ordentlig løsning,« siger Henrik Rasmussen (K).

I Frederikshavn anerkender S-borgmester Birgit Hansen Mette Frederiksens mission om, at ledige skal arbejde for ydelsen.

»Men hvis du spørger mig, om det bliver svært at skaffe nok nyttejob, så er mit svar et rungende ja,« siger hun.

»Der er dog grænser for, hvad vi vil tvinge folk til at lave i nyttejob. Det skal trods alt være meningsfuldt på en eller anden måde,« siger hun.

Nyttejob-ordningen er flere gange blevet heftigt kritiseret af blandt andre fagforeningen 3F, der mener, at nyttejobbere i for stor stil laver almindelige arbejdsopgaver.

De kan for eksempel tage ned på stranden og samle cigaretskodder eller plastik op Peter Hummelgaard (S), beskæftiglesesminister

På pressemødet tirsdag blev både Mette Frederiksen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udfrittet om den egentlige effekt af forslaget.

B.T. spurgte blandt andet ind til, om de kunne nævne konkrete eksempler på nyttejob, der rent faktisk ville rykke noget.

»Det vil vi tilrettelægge i samarbejde med kommunerne, men det kan for eksempel være at tage med ned på stranden og samle cigaretskodder eller plastik op,« lød det fra Hummelgaard.

Du siger, det skal være noget, der giver mening. En nytteindsats, hvor ens job er at samle hundelorte op på gader og stræder, er det noget, der kan give mening?

»For det første så skal det helst være sådan, at det giver mening, men jeg vil også gerne sige meget klart, at det, der er det væsentligste ved det her, det er, at folk møder op«, svarede beskæftigelsesministeren.