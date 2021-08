Josephine Høgh har haft nok at se til i løbet af sommeren.

Først som vært på DRs EM-dækning og herefter som OL-reporter i Tokyo. Og oven i hatten har hun også haft en graviditet at holde styr på.

Netop derfor har der da heller ikke været meget tid til at pleje sit ægteskab med TV 2-nyhedsværten Lasse Sjørslev.

Men nu hvor den travle sportssommer er slut, skal det lykkelige par endelig nyde hinandens selskab den kommende tid.

Det siger parret i et interview med Her & Nu.

Sådan så det ud, da Josephine Høgh blev gift med tv-værten Lase Sjørslev i december 2019. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sådan så det ud, da Josephine Høgh blev gift med tv-værten Lase Sjørslev i december 2019. Foto: Bax Lindhardt

Her sætter den 31-årige tv-vært ligeledes ord på den oplevelse, det var for hende at være i Japan og dække de olympiske lege.

»Jeg havde aldrig været til et OL før. Jeg havde glædet mig og havde mange forventninger. Nu blev det lidt anderledes på grund af alle restriktionerne,« siger hun til mediet og tilføjer, at landets fokus på corona fyldte så meget, at hun lige måtte trække ekstra luft ind en gang imellem:

»Nogle gange skulle vi tælle til 10, men så grinede vi lidt af det. Det er så noget af det, man kommer til at huske det her OL for. Men det var fedt at være sammen med Danmarks bedste atleter.«

Josephine Høgh er i øjeblikket gravid med parrets første fælles barn, som efter planen kommer til verden i november.

Det kommende forældrepar har indtil videre ikke meldt noget ud om barnets køn.

47-årige Lasse Sjørslev har i forvejen børnene Bertram og Liva fra et tidligere forhold.