Når mænd lægger sig under kniven for at få foretaget plastikkirurgi, er det oftest med ønske om at blive kønnere eller at se yngre ud. Men nu tyder et studie på, at indgrebet kan have en helt tredje effekt.

Plastikkirurger fra Georgetown University Medical Center er kommet frem til, at mænd, der har fået foretaget plastikkirurgi, udover at blive mere attraktive også kommer til at virke mere sympatiske og troværdige.

Det skriver Videnskab.dk

»Vores forskning viser, man ikke bare bliver opfattet som kønnere efter plastikkirurgi. Opfattelsen af ens personlighed ændrer sig også,« forklarer Michael J. Reilly, der er plastikkirurg, og som forsker ved Georgetown University School of Medicine, i en pressemeddelelse.

»Vores dyriske instinkter får os til at undgå dem, som vil os noget ondt, og fra tidligere forskning ved vi, at vi bedømmer andre menneskers personlighed baseret på deres ansigtstræk,« fortsætter han.

I studiet lagde 24 mandlige forsøgspersoner sig under kniven, hvorefter 150 deltagere blev bedt om at bedømme forsøgspersonernes personlighed baseret på billeder fra før og efter - uden kendskab til studiets formål.

I modsætning til kvinder der, ifølge et studie som vi tidligere har beskrevet, bliver opfattet som mere feminine efter plastikirurgi, påvirkede de kirurgiske indgreb ikke opfattelsen af mænds maskulinitet.

Studiet kommer i en tid, hvor opfattelsen af plastikkirurgi er under forandring i USA, og mænd er blevet mere tilbøjelige til at lade sig operere.

Alligevel udgør plastikkirurgiske indgreb på mænd blot 15-20 procent af de samlede indgreb i USA.

Rapporten om studiet kan findes på JAMA Facial Plastic Surgery.

