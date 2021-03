En tidligere skole, en gymnastiksal og en rektorbolig.

Det er alt sammen noget, du får med i handlen, hvis du køber den gamle Lidemark Skole udenfor Køge, som lige er kommet til salg.

Landsbyskolen blev bygget i 1943 og husede områdets 1. til 7. klasser indtil 1970, hvor den lukkede.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

I dag byder ejendommen på i alt 522 kvadratmeter bolig, hvor der er plads til hele fire familier med hver deres eget køkken og badeværelse. Det oplyser ejendomsmæglerforretningen Estate Køge i deres salgsmateriale.

Hele molevitten er kommet på markedet for 6.295.000 kroner, hvilket er lige over 12.000 kroner for hver af de mange kvadratmeter, der fordeler sig på i alt 13 værelser.

Stigende priser i lavt udbud

I Køge Kommune, hvor Lidemark Skole ligger, er udbuddet af boliger til salg - ligesom i resten af landet - på et lavpunkt lige nu.

I øjeblikket er der kun omkring 160 villaer og rækkehuse til salg i hele den østsjællandske kystkommune, hvor der i samme forårsmåned sidste år var 292 huse at vælge imellem for køberne. Det viser udbudshistorikken fra Boliga.dk.

Puljen af boliger til salg i området er altså faldet 45 procent på bare ét år - et endnu større dyk end på landsplan, hvor udbuddet er svundet 29 procent ind.

De få boliger på markedet har fået priserne til at stige, hvilket betyder, at man i dag skal betale næsten 22.600 kroner for en villakvadratmeter i Køge Kommune - en prisstigning på syv procent i forhold til sidste år og altså noget mere end man får kvadratmeterne i den gamle Lidemark Skole for.

