Han var Danmarks quiz-konge i mere end et årti, men lever i dag en mere tilbagetrukken tilværelse som travl pensionist med eget firma.

76-årige Bengt Burg var vært på Lykkehjulet fra 1988 til 2000, hvor op til 1,6 millioner seere fulgte med i den daglige bogstavleg, der i en periode blev sendt 365 dage om året.

»Det blev jo optaget på bånd og sendt forskudt, så da det var på sit højeste, oplevede jeg nogle gange at køre gennem København, mens udsendelserne blev sendt. Der var mærkeligt stille, og ind ad vinduerne til husene kunne jeg se de samme glimt af farve-og lysskift mange steder. Så tænkte jeg. »Hold da kæft - bare jeg nu ikke har fået lavet for mange fejl.« Det overraskede mig virkelig,« fortæller han.

I dag laver Bengt Burg ikke tv mere, men har helliget sig at drive virksomhed.

»Jeg har i godt 20 år haft et firma sammen med min kone Bente, hvor vi importerer trøfler. Det er faktisk et fuldtidsarbejde for os. Vi følger sæsonens udsving i udvalget, og sælger især til restauranter, ostebutikker og den slags i både Danmark og Sverige.«

I 1980-81 studerede Bengt Burg på universitetet i Torino, og det grundlagde en livslang kærlighed til Italien.

»Jeg har rejst meget i Italien og holder meget af landets kultur og sprog. Trøfller er en dejlig vare at handle med, fordi de vægtmæssigt er nemme at have med at gøre. Der er ikke tale om tunge olietønder, men små pakker på nogle få kilo.«

»Vi besøger vores leverandører hvert år, men har daglig kontakt med dem. Og nu er det ikke kun i Italien, men også i Kroatien.«

Bengt Burg bor i Hornbæk, og oplever stadig at blive genkendt på gaden på grund af sin tv-fortid.

»Det sker stadig, og nogle gange kan jeg da blive overrasket over at blive standset af unge i 30'erne, som kan huske at have siddet og kigget på Lykkehjulet som børn. »

Den tidligere tv-stjerne holder fortsat af at se tv-underholdning, men lader dog diskret forstå, at han ikke falder i svime over alle programmer.

»Der er da mange forsøg på at nå toppen, hvor der af og til også er nogen, som rammer rigtig godt,« siger han diplomatisk.

