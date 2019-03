»You know I'm bad, I'm bad come on, you know,« synger Michael Jackson ildevarslende i hittet ‘Bad’.

Men skal han overhovedet have lov til at synge det og alle de andre hits i æteren?

Dokumentaren ‘Leaving Neverland’ - som fra på fredag kan ses i Danmark - har fået debatten til at rase i det meste af verden. Også herhjemme.

For selvom pædofilianklagerne, der rejses i dokumentaren, ikke er nye, har de rystet selv tidligere fans i deres grundvold og kastet et nådesløst lys over kongen af pop.

Et lys, der har fået mange radiostationer verden over til at overveje, om de bør fjerne Michael Jackson fra deres playlister.

Foreløbig er der dog intet, der tyder på, at det kommer til at ske i Danmark.

»Vi følger udviklingen nøje, men på nuværende tidspunkt spiller vi stadig Michael Jackson,« siger vicedirektør i Bauer Media, Tobias Nielsen.

Han er ansvarlig for indholdet på mediehusets seks kommercielle radiostationer - Nova, The Voice, Radio 100, Pop FM, Radio Soft og myROCK - som tilsammen har et ugentligt lyttertal på 2,7 mio.

Skal de danske radiostationer boykotte Michael Jacksons musik?

»For os er dét at fjerne en artist kun noget, som vi gør i ekstreme tilfælde, og når vi føler os 100 pct. sikre på, at artisten er skyldig i de forbrydelser, vedkommende er anklaget for.«

»I forhold til Michael Jackson er det klart, at vi forholder os til de oplysninger, der er kommet i den nye dokumentar,« forklarer Tobias Nielsen og tilføjer:

»Men også til, at han blev frikendt i en retssag i 2005, samt at retten for ikke så længe siden afviste et civilt søgsmål fra de medvirkende i dokumentaren.«

Heller ikke hos DR har man foreløbig planer om at boykotte Michael Jackson og hans musik.

Det er ikke sådan, at man man skal have en ren straffeattest for at blive spillet i vores radioer. Tobias Nielsen, Bauer Media

»I DR arbejder vi ikke med sorte lister over kunstnere, vi ikke spiller på radio,« siger radiochef Gustav Lützhøft til dr.dk og fortsætter:

»I stedet forholder vi os løbende til musikken og ikke mindst musikkens kontekst og overvejer, om der er omstændigheder, der gør, at vi for eksempel skal undgå at spille konkrete sange i en periode,« siger Gustav Lützhøft til dr.dk og fortsætter:

»For nuværende er der ikke grund til ikke at spille Michael Jackson.«

Tobias Nielsen fra Bauer Media understreger, at der på deres radiostationer ikke findes et egentligt kodeks for, hvor grænsen går for, hvem og hvad man kan spille.

Michael Jackson optræder på scenen med et af sine mange hits. Foto: AFP Vis mere Michael Jackson optræder på scenen med et af sine mange hits. Foto: AFP

»Det er ikke sådan, at man man skal have en ren straffeattest for at blive spillet i vores radioer. Der er artister, som har begået forbrydelser og heldigvis også er dømt for dem, som vi stadig spiller,« siger Tobias Nielsen.

»Men vi har valgt i forlængelse af hele #MeToo debatten - som handlede om også at tage stilling til, hvad store stjerner og magtfulde mennesker har foretaget sig - at vi i ekstreme tilfælde kan vælge ikke længere at spille en kunstners musik.«

Det er kun én måned siden, at Bauer Media traf sådan et valg og boykottede popstjernen R. Kellys musik.

Beslutningen skete efter dokumentaren ‘Surviving R. Kelly’ om stjernens seksuelle overgreb.

Derudover er han gennem årtier anklaget for misbrug af børn.

»Det er noget, vi forholder os til fra sag til sag, og i Michael Jacksons tilfælde har vi valgt fortsat at spille ham på vores radiostationer.«