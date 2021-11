De menneskelige omkostninger har været enorme efter fredagens katastrofale koncert.

Otte mennesker er døde, 25 blev kørt til hospitalet og mere end 300 modtog behandling i forbindelse med Travis Scotts koncert på Astroworld-festivalen, der foregik i Travis Scotts hjemby, Houston.

Én af de 25 mennesker, der blev hastet til hospitalet var den 22-årige Bharti Shahani, som nu er erklæret hjernedød.

Hun var afsted sammen sin søster Namrata Shahani og sin kusine Mohit Bellani, men de blev væk fra hinanden, da kaosset udfoldede sig. Det fortæller ABC 13.

»Da først en person faldt, startede en dominoeffekt. Der var flere lag af mennesker, der kæmpede for at komme op og trække vejret,« siger Mohit Bellani.

Bhati Shahani blev kørt til Houston Methodist Hospital med ambulance, men søsteren og kusinen anede ikke, hvor hun var. De havde begge mistet deres mobiltelefoner.

Næste gang de så Bharti Shahani igen var på hospitalet. Bharti Shahani havde haft adskillige hjertestop.

På hospitalet ankom også Bharti Shahanis far Sunny Shahani, og han var rystet over det syn, der mødte ham.

»De tog os med til hendes stue, hvor hun lå i respirator. Min kone og jeg var så chokerede. Vi kunne slet ikke være i det,« siger Sunny Shahani til lokalmediet.

Det er siden koncerten også kommet frem, at en niårig dreng ligger på hospitalet og kæmper for at overleve.

Siden den tragiske koncert har Travis Scott meldt ud, at han vil betale for udgifter i forbindelse med begravelserne.

Derudover vil han betale for psykologhjælp til alle, som var til koncerten.