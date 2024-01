Den danske racerkører Frederik Vesti var uhyre tæt på at vinde VM-mesterskabet i Formel 2 sidste sæson, men nu skal stortalentet prøve noget helt nyt.

Det fortæller Frederik Vest til B.T., da vi mødte ham til awardshowet ‘Sport 2023'.

»Det kommende år bliver meget anderledes. Jeg kommer ikke til at køre Formel 2,« siger han.

Det er dog endnu uvist, hvilket sæde Vesti har i den kommende sæson, men den unge danske racerkører kan dog løfte sløret for ét særlig mål.

»Målet er, at jeg skal køre Formel 1 i 2025. Jeg vil kæmpe rigtig hårdt for, at det kommer til at ske,« fortæller han.

Frederik Vesti startede ellers sidste sæson med meldingen om, at han ville gå benhårdt efter at vinde Formel 2-mesterskabet, og det så da også længe ud til, at det kunne blive en realitet.

Men en svær periode henover sommerpausen og flere dumme fejl kostede dyrt, og derfor måtte danskeren til sidst se sig slået af franskmanden Théo Pourchaire.

Vesti fortæller desuden, at planerne for næste sæson snart kan offentliggøres, så indtil da kan vi glæde os over, at danskeren fortsat skal være testkører for Mercedes, og derfor kan man også forvente at se Vesti i Lewis Hamiltons racer i ny og næ fra næste sæson.