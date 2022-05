Det var første gang, han valgte at spille penge på Formel 1.

Og det blev bestemt ikke en succesoplevelse for den verdensberømte rapper Drake.

'Første Formel 1-bet, lad os se, hvordan det går,' skrev han i weekenden i et opslag på Instagram.

Det gik dog mildest talt dårligt for canadieren, der havde valgt at sætte 300.000 canadiske dollar – svarende til over 1,6 millioner danske kroner – på, at Charles Leclerc ville vinde løbet i Spanien.

Noget, der ville have givet ham 750.000 canadiske dollar, svarende til over fire millioner danske kroner, hvis spillet var gået hjem.

Ferrari-køreren førte da også, da Drake med ét tryk valgte at sætte det store beløb på ham. Men Leclerc endte med at udgå på 27. omgang, for efter at have startet forrest blev han ramt af motorproblemer undervejs i løbet.

Det er langtfra første gang, at rapperen har spillet et stort beløb. For han satte også 300.000 dollar, svarende til over to millioner kroner, på vinderen af årets Super Bowl, og her ramte han plet, da han satsede på Los Angeles Rams.

Rapperen har ellers fået ry for at bringe uheld i sportsverdenen. For det er set flere gange, at det er gået dårligt for atleter eller hold, efter han har støttet dem offentligt. Eksempelvis blev han udnævnt som ambassadør for basketballholdet Toronto Raptors, men efterfølgende begyndte de at få problemer i de store kampe.

I semifinalen ved US Open i 2015 tabte Serena Williams til Roberta Vinci efter at have mødt Drake, ligesom Conor McGregor efter et møde med rapperen tabte til Khabib Nurmagomedov. Og nu kom turen altså til Charles Leclerc, der blev den næste i rækken til at blive ramt af den såkaldte 'Drake-forbandelse'.

Red Bulls Max Verstappen vandt foran holdkammeraten Sergio Perez og George Russell fra Mercedes, mens Kevin Magnussen sluttede næstsidst som nummer 17 i Spaniens Formel 1-grandprix.