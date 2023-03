Lyt til artiklen

Tirsdag morgen var tre biler involveret i et større uheld på Molsvej ved Rønde.

Østjyllands Politi oplyser til Lokalavisen, at de tre biler kørte galt kort efter klokken otte.

Heldigvis kom ingen af bilisterne noget til, men de materielle skader var omfattende.

Derfor var Molsvej også spærret i cirka to timer, mens oprydningsarbejdet stod på.

Det er endnu ikke helt klart, hvad årsagen til uheldet er, men en mand blev efterfølgende anholdt og sigtet for spritkørsel.

»Vi har en mistanke om, at den ene involverede i uheldet har været påvirket af alkohol, derfor er vedkommende også blevet kørt ud for at få taget en blodprøve, som så skal afgøre, om han har haft en promille over det tilladte,« fortæller kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til Lokalavisen.

Politiet forventer at få svar på blodprøven senere i dag.