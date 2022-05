»Er du voldelig?« spurgte anklageren. Den 29-årige tidligere hooliganleder svarede, at det var han ikke. I hvert fald ikke generelt.

Det lyder måske nok lidt paradoksalt, erkendte han. Men han deltog ikke i hooliganslagsmål for voldens skyld. For ham handlede det om sammenholdet.

Netop hooliganmiljøet danner rammerne for den omfattende og alvorlige sag, der tirsdag blev indledt ved Retten i Glostrup.

På anklagebænken sidder en tidligere hooliganleder. En mand, som med egne ord mistede sin sikkerhedsgodkendelse og dermed et job som vagt på en ambassade på grund af sin fritidsinteresse.

Jobbet harmonerede ikke med »en aktiv karriere i et fodboldmiljø« med rockere og andre autonome, konstaterede han for retten.

Det var blandt andet i hooliganmiljøet omkring Brøndby IF, at den 29-årige mødte de unge mennesker, der nu alle står listede som ofre i det alenlange anklageskrift, der har sendt ham i retten.

Et anklageskrift, der beskriver, hvordan han gennem en årrække skulle have begået adskillige overgreb mod unge drenge, vold, trusler og afpresning.

Og hvordan han i forbindelse med derby mellem FCK og Brøndby i juli 2020 tog del i de voldsomme optøjer på Vesterbro.

Han nægter sig skyldig i det hele. Afviser blankt, at han skulle have gjort sig skyldig de i alt 47 forhold, han er tiltalt for. Men han har tidligere fortalt i retten, at han har haft nogle frivillige seksuelle relationer med nogle af ofrene.

De 47 forhold nåede den 29-årige dog ikke at sige mange ord om på første retsdag.

Her fortalte han i højere grad om sin rolle i det voldelige fanmiljø omkring fodboldklubben fra Vestegnen.

Allerede som tiårig blev han fan af Brøndby IF. Og fællesskabet omkring. Den officielle fanklub var dog ikke noget for ham. Den var for rolig. Fyldt med roligans.

Han var i højere grad draget af romerlys, hærværk og drengestreger. Den gruppe af fans, som han med egne ord betegner som fanatiske. Dem, der skaber »den vanvittige stemning«.

I årenes løb var han med i forskellige fraktioner, indtil han sammen med nogle andre startede deres egen. BHD navngav de den. Brøndbys Hårde Drenge.

For retten forklarede tiltalte, at gruppen blev skabt som et opgør mod en anden hooliganfraktion kaldet Fri Sport.

BHD – og den tiltalte – deltog i planlagte slagsmål mod hooligangrupperinger fra andre byer. Arrangerede kampe, hvor de mødtes i skoven, tæskede hinanden og skiltes igen.

Den 29-årige hooligan har forklaret i retten, at han startede med komme i fanmiljøet omkring Brøndby IF allerede som 10-årig.

Den 29-årige blev i 2018 desuden dømt for vold på Brøndby Stadion.

Ifølge den mentalundersøgelse, der er lavet af den tiltalte under hans varetægtsfængsling, har han psykopatiske træk. Han lever ifølge undersøgelsen ikke efter samfundets normer som de fleste andre. Han er styret af sine impulser og besidder ikke medfølelse, lyder det.

Alligevel afviser han, at han som sådan skulle være voldelig. Typen, der går og slår folk ned.

I stedet beskriver han sig selv som sød og betænksom. Lige med undtagelse af engang, hvor han tog »krudt« – steroider. Der var han lidt irritabel, forklarede han for retten. Men altså kun for en periode.

Den 29-årige anfægter i øvrigt mediernes beskrivelse af ham som hooligan. For det er for skarpt skåret, mener han. Der er to slags: Fodboldhooligans og hooligans.

Førstnævnte kommer ifølge tiltalte først og fremmest for fodbolden. Sidstnævnte dukker primært op for volden.

Direkte adspurgt af anklageren, om man kan kende forskel for de to, svarede tiltalte dog nej. For de laver jo de samme ting, lød det fra tiltalte.

Ikke desto mindre insisterede han for retten på, at der er forskel. Sammenlignede det med at gå i krig: Nogle gør det for at slå ihjel. Andre gør det for fællesskabet.

Politiet er massivt til stede ved Retten i Glostrup i forbindelse med retssagen.

Den tiltalte var voldelig for fællesskabet. Og det at være hooligan fyldte næsten alt i hans liv. Det var hans identitet.

Fodboldhooligan eller bare hooligan; uanset er lægernes anbefaling, at den tiltalte bliver idømt forvaring, hvis han bliver fundet skyldig.

Forvaring er en af landets hårdeste straffe. Den er tidsubestemt og for de særligt farlige.

Hooliganlederen afviser at være netop det og går derfor efter at blive frikendt.

Dommen bliver efter alt at dømme afsagt i juni. Indtil da skal adskillige forurettede, vidner og en enkelt psykolog forbi retten og afgive forklaring.

I alt 14 retsdage er sat af til sagen, der fortsætter onsdag med resten af den 29-åriges forklaring.