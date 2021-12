Håbet om at finde overlevende, efter at det danske skib 'Karin Høj' er kæntret vest for Bornholm, er ved at løbe ud.

»Der findes ingen mulighed for at overleve i det kolde vand i så lang tid,« siger vagthavende Lars Blohm for svenske Sjö- och flygräddningscentralen.

B.T. har talt med den svenske redningstjeneste ved 9.30-tiden, og det er seks timer efter, at alarmen om ulykken kom natten til mandag klokken 03.30.

Derfor lyder det fra Sjö- och flygräddningscentralen, at man sandsynligvis kun vil fortsætte eftersøgningen frem til cirka klokken 10, fordi det her ikke længere er sandsynligt at finde overlevende i den svenske del af Østersøen, der kun er fire grader varmt.

Her ses Karin Høj ligge med bunden i vejret mellem Ystad og Bornholm Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Her ses Karin Høj ligge med bunden i vejret mellem Ystad og Bornholm Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

Endnu vides det ikke, hvad der skete i nat mellem Bornholm og Ystad, men man har mistanke om, at det danske fragtskib kan være kollideret med det britiske fragtskib 'Scot Carrier'.

Mandag formiddag er 'Karin Høj' allerede i færd med at blive bugseret ind mod den svenske kyst, og det er meningen, at den snarest skal undersøges nærmere.

»Det er en mulighed, at de savnede stadig finder sig i fartøjet,« siger Lars Blohm fra Sjö- och flygräddningscentralen.

Han oplyser, at der kun var to personer om bord på det danske fragtskib.

Hele morgenen har der været en massiv eftersøgning i gang i området, hvor der både har deltaget både og helikoptere fra Sverige og Danmark.

Det lød tidligere mandag fra den svenske redningstjeneste, at der var blevet hørt »skrig i vandet«, men de savnede personer er ikke blevet fundet.

Opdateres …