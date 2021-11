Sagen om drabet på Satudarah-lærling Mohammad Al-Zerjawi skal nu gå om.

Statsadvokaten i Viborg har anket sagen og går nu efter en dom for vold med døden til følge.

Det oplyser Statsadvokaten i Viborg. Det sker, fordi statsadvokaten er uenig i byrettens bevisvurdering.

Tidligere på måneden blev tre unge mænd i byretten frikendt for drabet, hvor Satudarah-lærlingen, også kendt som Frisør Mudi, blødte ihjel efter et knivstik i låret.

To af de tre mænd blev alligevel dømt for ulovlig våbenbesiddelse i form for en kniv og for grov vold i forbindelse med overfaldene på Mohammad Al-Zerjawi og de tre andre mænd, som ankom sammen med ham til parkeringspladsen på Lenesvej i Brabrand natten til 23. juli 2020.

De to pågældende personer er 22-årige Tarak Khaled Ghoneim, der blev dømt til fængsel i tre år, og 26-årige Ibrahim Omar, der blev dømt til i halvandet år.

Anklagemyndigheden kunne i byretten ikke løfte bevisbyrden for, at de tre mænd havde haft forsæt til at dræbe Mohammad Al-Zerjawi, fordi det ikke var »påregneligt«, eller at det var én af de to, som stak ham i låret i forlængelse af den fejlslagne hashhandel.

Den tredje tiltalte blev frikendt for alle forhold ved byretten.

Specialanklager Jesper Rubow undrede sig ved dommen i byretten over, at de ikke blev dømt for vold med døden til følge.

»Han er jo død af det knivstik, og jeg synes, det er påregneligt, at når man stikker nogen med kniv, så kan de også dø af det,« lød det fra specialanklager Jesper Rubow oven på domsafsigelsen i byretten.

Begge mænd er medlemmer af den kriminelle gruppering Brabrandgruppen, og Mohammad Al-Zerjawi var medlem af rockergruppen Satudarah.

Derfor ønskede specialanklageren, at de skulle dømmes efter den særlige bandeparagraf, som gør at straffen kan hæves med op til det dobbelte. Det vil sige, at de stod til op mod 18 års fængsel.

Dette var retten dog ikke enige i.

Ankesagen er endnu ikke berammet.