Tirsdag aften stod i narkoens tegn for Østjyllands Politi. Inden for en halv time stoppede de to biler i Aarhus, der begge var fyldt med hash og skunk.

Første gang var det klokken 17:42, at en patrulje standsede en bil på Værkmestergade i Aarhus i forbindelse med en rutinekontrol.

I bilen sad to unge mænd på 20 år, og politiet ransagede køretøjet, da de havde mistanke om, at der var narko gemt i bilen.

Under ransagningen fandt betjentene en del hash og skunk, der var fordelt i små salgsposer. De visiterer efterfølgende de to mænd, hvoraf den ene var i besiddelse af et større kontantbeløb. Begge mænd blev derfor anholdt og sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg.

Bare en halv times tid senere klokken 18:10 standsede en anden patrulje en bil på Skejbygårdsvej i Aarhus N, ligeledes i forbindelse med en rutinekontrol.

I bilen sad der to mænd på 24 og 25 år, og endnu engang ransagede betjentene bilen, da de havde mistanke om, at der også lå narko gemt i denne bil.

Denne gang fandt betjentene ikke alene en del hash og skunk, men også et knojern, som den 25-årige mand erkendte, alt sammen tilhørte ham.

Han blev derfor sigtet for besiddelse af narkotika med henblik på videresalg og for overtrædelse af våbenloven for knojernet.

Den anden unge mand blev visiteret, og betjentene fandt hurtigt et større kontaktbeløb på ham. De kontaktede derfor SKAT, der kunne oplyse, at den 24-årige mand skyldte penge til det offentlige, så størstedelen af pengene blev beslaglagt med det samme.