Den mandlige bilist havde solen i øjnene, så han anede kun silhuetten af de to drenge.

Og så lød knaldet.

Bilen blev ramt af en genstand, der efter alt at dømme har været en sten.

Manden kørte videre – heldigvis uskadt – og drengene stak af.

Episoden skete i Aalborg ved Over Kæret tirsdag eftermiddag klokken cirka 15.30, og derfor var Nordjyllands Politi allerede om aftenen ude med en efterlysning og et ønske om at modtage relevante tip.

Men i dag onsdag må politikredsen erkende, at man er på bar bund.

»Vi står der, hvor vi ikke har flere efterforskningsmuligheder, og så vidt jeg er bekendt, har vi ikke fået nogen tip. Derfor ser vi selvfølgelig meget gerne, at man kontakter os på 114, hvis man har set de to drenge eller har andre informationer,« siger politikommissær Henrik Kjær Hansen.

Han understreger i den forbindelse, at man tager sagen meget alvorligt.

Så alvorligt, at politikredsen lige nu arbejder ud fra straffelovens paragraf 252, der lyder:

'Med fængsel indtil otte år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs vis forvolder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.'

»Måske man tænker, at det bare er drengestreger, men det er langt mere alvorligt. Det kan resultere i, at en bilist undviger og skaber et færdselsuheld, og så har vi jo før set, hvad der også kan ske, hvis stenen går igennem ruden,« siger Henrik Kjær Hansen og fortsætter:

»Derfor er det meget vigtigt for mig at påpege, hvor alvorligt det her er.«