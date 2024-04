Nordjyllands Politi efterforsker flere sager om farlige træfældninger.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at der en sammenhæng med den aktuelle sag i Arden, hvor et træ væltede ned over en vejbane.

Og i denne aktuelle efterforskning indgår også et par andre lignende forhold fra området, hvor politiet i øjeblikket arbejder ud fra en formodning om, at der er en sammenhæng i sagerne – og at der altså kan være tale om de samme gerningspersoner.

Det oplyser sagens efterforskningsleder, politikommissær Mikkel Brügmann.

Det drejer sig især om følgende to forhold:

I løbet af weekenden – lørdag 30. marts eller søndag 31. marts – er flere hegnspæle samt et egetræ blevet fældet, så det er faldet ind over en mark og indhegning. Forholdet er registreret på Stormosevej i Arden.

I tidsrummet mandag den 25. marts – tirsdag den 26. marts er et legestativ på Arden Skole beliggende på Storardenvej blevet udsat for et groft tilfælde af hærværk. Idet ukendte gerningspersoner har savet et stykke træ ud i en bærende stolpe på et nyopført legetårn.

Sidstnævnte tilfælde af hærværk kunne, lyder vurderingen fra efterforskningslederen, havde udviklet sig til en farlig situation, hvis børn efterfølgende eksempelvis havde leget på tårnet, og der således var kommet vægt på.

»Dog var det savede stykke ret synligt, så det blev heldigvis opdaget i tide, inden en potentielt farlig situation kunne indtræffe«, siger politikommissæren.

Om sagen i Arden siger Mikkel Brügmann:

”Vi arbejder intenst med efterforskningen lige nu. Det betyder konkret, at vi foretager yderligere undersøgelser på gerningsstederne, afhører og genafhører flere personer og indhenter og undersøger overvågning samt andre tekniske spor,” forklarer efterforskningslederen.

I træfældningssagen fra Møldrupvej, lyder den videre uddybning fra Mikkel Brügmann, har et vidne hørt stemmer fra flere personer i forbindelse med, at der blev savnet med formentlig en motorsav.

»Vi ved altså, at der er flere gerningsmænd i spil,« pointerer politikommissæren, der tilføjer, at der ved den samme lejlighed blev observeret en mindre personbil, som man i øjeblikket går ud fra er en Skoda Citigo.

Farven på bemeldte køretøj er dog ukendt – og altså ikke nødvendigvis hvid eller lys, som det tidligere har været antaget i det indledende efterforskningsarbejde.

Mikkel Brügmann vil gerne i forbindelse med efterforskningen rette en appel til offentligheden om oplysninger.

”Vi søger konkret informationer fra vidner. Det kan være personer, der har enten har været i områderne omkring gerningsstederne og har set noget. Men det kan også være vidner, som måske har hørt nogle personer ”prale” med deres bedrifter.”

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.