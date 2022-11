Lyt til artiklen

Kort tid efter en ung mand søndag aften blev stukket ned på Amager ved Urbanplanen, blev 11 personer anholdt.

Men de er nu allesammen blevet løsladt igen.

Det oplyser Københavns Politis presseafdeling til B.T.

De 11 mand blev anholdt sent søndag aften i Siljangade, hvor Hells Angels klubhus ligger.

Flere af de anholdte blev iført sporsikringsdragter under anholdelsen.

Men de kan ikke kædes sammen med forbrydelsen, der fandt sted lidt over otte søndag aften ved Knapmagerstien i Urbanplanen.

»I forbindelse med, at politiet leder efter gerningsmanden til knivstikkeriet, bliver en patrulje opmærksom på et køretøj, der standser ved et rocker-/bandetilhørssted. Politiet træffer 11 personer på adressen, men det viser sig, at de ikke kan forbindes til knivstikkeriet, og de bliver alle løsladt efterfølgende,« lyder det i en mail.

Københavns Politi var søndag aften talstærkt til stede ved gerningsstedet, hvor de søgte med hunde i området.

Offeret blev stukket med en kniv i både låret og torsoen. Han blev bragt til Rigshospitalet, hvor han blev opereret for sine skader. Mandens tilstand er stabil, oplyser politiet.

»Der p.t. ingen sigtede for knivstikkeriet, som fortsat efterforskes,« oplyser politiet.

Københavns Politi hører gerne fra vidner, der kan have set noget i forbindelse med knivstikkeriet.