Politiet er fredag aften massivt til stede på Kongelundsvej i København.

Her er et stykke af den kilometerlange vej spærret af grundet et muligt skyderi, oplyser vagtchef hos Københavns Politi, Henrik Stormer.

»Vi efterforsker en anmeldelse om et skyderi,« siger han.

Han oplyser, at anmeldelsen om skyderiet kom fra en borger klokken 22.06.

Mere vil ordensmagten ikke ud med lige nu.

Afpærringen af Kongelundsvej på Amager sker ved Netto nær Vejlands Alle.

Billeder fra stedet viser en håndfuld politikøretøjer, herunder flere biler og motorcykler.

Opdateres...