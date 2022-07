Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var en 24-årig mand fra midtjylland, der natten til søndag gik amok på et 17-årigt offer i Aalborg.

Gerningsmanden trampede og sparkede drengen i hovedet, før han blev skræmt væk af vidner og flygtede fra stedet.

Sidenhen har Nordjyllands Politi forsøgt at finde frem til manden, så han kan blive stillet til ansvar for sine handlinger.

Og nu er de et skridt nærmere.

De ved nemlig, hvem overfaldsmanden er.

»Via vores offentlige efterlysninger i pressen fik vi hurtigt mistænktes identitet fastslået, så vi nu kan få mulighed for at stille ham til regnskab for sine handlinger. Tak til borgerne for hjælpen i sagen,« siger politikommissær kenneth Rodam.

Det er dog ikke lykkedes at finde manden endnu.

»Vi har været ude at lede efter ham på fere adresser, hvor vi mener, at han kunne opholde sig, men indtil videre r det ikke lykkedes for os at lokalisere ham og få ham anholdt,« forklarer Kenneth Rodam, som gentager en opfordring, han også tidligere er kommet med.

»Jeg vil derfor stærkt opfordre ham til at melde sig, så han kan forklare sig i sagen.«

Ud over den nu identificerede gerningsmand, som politiet mandag offentliggjorde billeder af, og som de nu kender identiteten på, er de også interesserede i endnu en mand og en vinde, som var til stede, da overfaldet skete klokken 2.45 natten til søndag på Bispensgade.

Manden og kvinden ses på overvågningsvideoer være i selskab med overfaldsmanden, og derfor er politiet meget interesserede i at komme i kontakt med dem.

»De skal afhøres til sagen, så deres rolle før, under og efter kan afklares,« siger Kenneth Rodam.

har man informationer i sagen, bedes man kontakte politiet på 1-1-4.