»Hendes død skal ikke være forgæves.«

Sådan lyder det fra Kristina Borup, der mistede sin datter Natasja Borup for et halvt år siden.

Onsdag var hun samlet med familien for at mindes Natasja Borup ved en ceremoni ved KB Hallen Station.

Her plantede familien et kirsebærtræ og satte en mindeplade op for den 26-årige kvinde, og for at sætte fokus på partnerdrab.

Ceremonien blev afholdt præcis seks måneder efter Natasja Borup brutalt blev myrdet med flere knivstik af sin ekskæreste, da han opsøgte hende i hendes lejlighed. Kort tid efter tog han sit eget liv.

Kirsebærtræet som familien plantede til minde om Natasja. Foto: Foto: Privat Vis mere Kirsebærtræet som familien plantede til minde om Natasja. Foto: Foto: Privat

I dag fortæller Kristina Borup, at de i datterens ånd vil sætte fokus på partnerdrab for at forhindre flere drab.

»Jeg tænkte, at det ville være fedt, hvis vi kunne få noget fokus på det her og forebygge og forhindre flere partnerdrab. Hvis vi bare kan forhindre et drab, så er det godt givet ud,« siger Kristina Borup.

Både mindehøjtideligheden, træet og mindepladen ved KB Hallen Station blev sat op i samarbejde med Frederiksberg Kommune.

Teksten på messingpladen lyder:

»Til minde om de kvinder og mænd, der er ofre for partnerdrab – Hvil i fred.«

Mindepladen. Foto: Foto: Privat Vis mere Mindepladen. Foto: Foto: Privat

Kristina Borup håber på, at man vil kigge mod Norge, hvor hun fortæller, at man er langt fremme i forhold til Danmark med at sikre udsatte kvinder og andre ofre.

»I Norge har man flere tiltag, der fungerer meget optimalt – blandt andet en fodlænke. Derfor kan jeg ikke forstå, at vi skal være så langt bagud i Danmark,« siger hun og uddyber med, at man i Norge også bruger fodlænken præventivt for, at en dømt ikke kan nærme sig et tidligere offer.

»Jeg synes, at der skal fokus på det, så vi så hurtigt som muligt kan få indført de samme ting. Desværre er min datter ansigt på det, så jeg tænkte, jamen så skal hendes død ikke være forgæves, og vi må arbejde videre med det.«

Frederiksbergs borgmester, Michael Vindfeldt, var til stede ved mindehøjtideligheden. Både han, journalist Line Vaaben og Natasjas moster holdt her en tale for at sætte fokus på partnerdrab.

Her holder Kristinas søster tale for Natasja. Foto: Foto: Privat Vis mere Her holder Kristinas søster tale for Natasja. Foto: Foto: Privat

»Hvis man kender Natasja, ville man vide, at hun ville tænke, at det her ikke skulle ske igen og sætte fokus på det. Så det gør noget at ære noget, der er i hendes ånd. På den måde ærer vi Natasja, da vi ved, at det var sådan, at hun ville have ønsket det.«

»Hvis hun kunne sige noget, så ville hun sige, kom i gang med at gøre noget ved de her ting.«

Natasja Borup blev dræbt af sin ekskæreste to måneder efter de havde slået op.