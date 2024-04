I begyndelsen af april forlod en mor sine to børn for at tage på cruise.

Sådan lyder anklagen, som statsanklageren i byen Houston i Texas, USA nu har rejst mod hende.

Den 4. april så naboer, hvordan den 29-årige kvinde forlod sin lejlighed med kufferter i hånden.

Men da naboerne hverken så kvinden vende tilbage igen, og da de heller ikke så hendes børn, slog de alarm til myndighederne.

De bekymrede naboer bad om, at der blev tjekket op på kvindens to børn, skriver ABC News.

Der skulle dog gå fem dage før betjente dukkede op på adressen og blev overraskede.

I lejligheden fandt de nemlig en 8-årig dreng og en 6-årig pige alene hjemme.

Ifølge anklageskriftet, som mediet refererer til, noterede betjentene, at lejligheden »var i komplet uorden«, at affald og mad var spredt ud over det hele, ligesom de noterede sig en »meget kraftig lugt af urin«.

Til politiet fortalte de to mindreårige, at deres mor var taget på ferie, og at de ikke vidste, hvornår hun ville vende tilbage.

De fortalte også, at hun overvågede dem via et videokamera, og de kunne tale med hende på videoen, ligesom den ældste havde en telefon og kunne sende sms’er til hende.

Men derudover kunne myndighederne ikke konstatere, at der havde været voksne til stede i lejligheden, siden den 29-årige tog afsted.

»Børnene blev helt sikkert efterladt uden opsyn i mange dage og udsat for alvorlig fare,« siger den offentlige anklager Keegan Childers til ABC News.

Det får nu anklagemyndigheden til at lægge sag an mod den 29-årige kvinde, der torsdag blev arresteret og mandag fremstilles for en dommer i hjembyen.

De to børn er efter en tur omkring myndighederne nu overladt i en tantes varetægt.