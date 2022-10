Lyt til artiklen

Politiet melder nu ud med nyt om det mistænkelige dødsfald, man rykkede ud for at undersøge i Vordingborg mandag.

Der er tale om en 53-årig mand, der blev fundet død i sit hjem på Chr. Winthers Vej i byen.

»De indledende kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser peger på, at der er tale om et drab,« oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

I den forbindelse indkalder politikredsen til et doorstep-pressemøde klokken 11.00, hvor vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson kort vil fortælle om sagen.

Politiet oplyser, at man klokken 08.30 mandag morgen fik anmeldelsen om, at manden var fundet død i sit hjem.

Dødsfaldet blev umiddelbart betragtet som mistænkeligt, og derfor blev et 'betydeligt antal politifolk, hundepatruljer og droner' sendt til gerningsstedet.

I pressemeddelelsen oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi også, at man beder offentligheden om hjælp.

Vidner og borgere, der har oplysninger, som kan hjælpe med opklaringen, bedes kontakte politikredsen på telefonnummer 1-1-4:

»Politiet er især interesseret i observationer i tidsrummet mellem lørdag klokken 23.00 til mandag morgen klokken 07.00,« oplyses det.



Derudover oplyser politiet, at man vil være til stede i området, hvor efterforskningen og de kriminaltekniske undersøgelser fortsætter:



»Det er klart, at en hændelse som dette kan skabe både utryghed og ængstelse. Derfor har vi sat vores mobile politistation i nærheden, så folk i området har mulighed for at få en snak med os om, hvad man har på hjerte,« siger vicepolitiinspektør og leder af efterforskningen Rune Dahl Nilsson.

Den afdødes pårørende er underrettet.

B.T. følger sagen.