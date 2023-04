Først skulle han have spyttet parkeringsvagten i ansigtet. Få minutter efter skulle han have sat sig ind i sin Volvo V70 og bevidst være bakket flere gange ind i selvsamme parkeringsvagt.

Sådan lyder tiltalen mod afgående direktør for Finanstilsynet Jesper Berg i hvert fald.

Han har hidtil været beskyttet af et navneforbud, men landsretten har netop besluttet, at det ikke længere skal være gældende.

Dermed bakker landsretten op om den afgørelse, som Københavns Byret 21. april afsagde på et retsmøde.

Her forsøgte direktøren og hans forsvarer, Henrik Stagetorn, at bevare navneforbuddet, men journalister satte sig imod – blandt andet med henvisning til Jesper Bergs gyldne kæder og Finanstilsynets arbejde.

Dommeren valgte at ophæve navneforbuddet, men kendelsen blev med det samme kæret til landsretten, der altså nu har stadfæstet den.

Episoden, som sagen drejer sig om, fandt sted 14. juli sidste år på parkeringspladsen ved Netto på Christianshavn.

Hvad, der førte til det påståede overfald, står ikke beskrevet i anklageskriftet. Det fremgår dog, at Jesper Berg er tiltalt for vold på grund af spytklatten, men også for at have udvist grov kådhed eller på anden lignede vis at have forvoldt p-vagten stor fare ved at have påkørt pågældende.

Derudover er han sigtet for at have overtrådt en af færdselslovens paragraffer i samme forbindelse.

Han nægter sig skyldig.

Jesper Berg har haft en lang række topposter i den finansielle sektor. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Berg har haft en lang række topposter i den finansielle sektor. Foto: Henning Bagger

Foruden posten som chef for den finansielle verdens vagthund tæller Jesper Bergs cv flere prominente poster. Han har blandt andet været direktør i Nykredit Bank og har ligeledes haft topposter i Nationalbanken og Den Europæiske Centralbank, ECB.

Siden efteråret 2015 har han dog været direktør i Finanstilsynet. En stilling, han ved udgangen af april forlader til fordel som en tilværelse som pensionist. Det meldte Finanstilsynet ud i en pressemeddelelse i starten af april.

»Det har været en fantastisk oplevelse at være direktør for Finanstilsynets 400 medarbejdere i næsten otte år. Men det er også et hårdt job, der stiller store krav og slider på en,« sagde Jesper Berg i forbindelse med udmeldingen.

På tidspunktet for udmeldingen har Jesper Berg været bekendt med den tiltale, der er rejst mod ham. Anklageskriftet, som B.T. er i besiddelse af, er nemlig dateret til 18. januar, og ifølge lovgivningen kan medier først få aktindsigt i anklageskrifter, en uge efter de er blevet forkyndt – altså fremlagt – for sagens tiltalte.

Hvis han bliver kendt skyldig, vil anklagemyndigheden have Jesper Bergs Volvo V70 konfiskeret og hans kørekort frakendt.

Derudover fremgår det af anklageskriftet, at anklagemyndigheden har nedlagt påstand om både bøde- og fængselsstraf.

Sagen skal for retten til juni.

