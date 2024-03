En 16-årig dreng siger, at han kun ville gøre sit offer bange. Det var ikke meningen at skære ham med kniv.

Blodkar og muskler blev skåret over. Knoglen var blottet, men havde ikke taget skade.

Sådan beskriver de retsmedicinske erklæringer de skader, som en 13-årig dreng fik i sin underarm ved et knivstikkeri på afdelingen Bækkelund på Brøndby Strand Skole fredag i spisefrikvarteret.

Knivsåret målte syv centimeter på den ene led og fire på den anden.

Det er anklager Kristoffer Bruun Hansen, som lørdag ved et retsmøde i Retten i Glostrup, læser op fra materialet i sagen. Her bliver den 16-årige knivstikker fremstillet i grundlovsforhør lørdag formiddag.

Han er kender sig skyldig – det var i hvert fald, hvad hans advokat, Hamayoon Ali, oplyste ved retsmødets start. Men da den 16-årige selv afgiver forklaring, er det så som så med erkendelsen.

»Meningen var slet ikke at gøre det. Det var bare for at gøre ham bange,« fortæller den 16-årige dreng fra retslokalets vidneskranke.

Den 13-åriges forklaring er en anden. Den fremgår af en afhøringsrapport, som Kristoffer Bruun Hansen læser op fra.

Ifølge den 13-årige havde den 16-årige sagt, at han ville snitte et »T« i den yngre drengs arm. Et vidne har desuden fortalt til politiet, at han på skolen hørte den 13-årige råbe:

»Hjælp! Han vil gerne lave et 'T' på min arm med sin kniv,« skulle den 13-årige ifølge vidnet have råbt.

Det var en episode i skolens kantine, som gik forud for knivstikkeriet. Her havde drengene fjollet, og da de gik op for at hente noget mad, valgte den 13-årige at slå sin ældre kammerat i baghovedet med flad hånd.

Efter lidt mere tumult endte drengene uden for på et rygeområde. Til at begynde med havde det ifølge både den sigtede og vidners forklaring karakter af leg, men på et tidspunkt blev det alvor. Blodig alvor.

Den 16-årige fortæller i retten, at han nogle gange har haft en kniv med i skole. Han har været udsat for trusler, men da anklageren spørger ham nærmere ind til det, kan han ikke huske fra hvem.

På tilhørerpladserne sidder flere pårørende. Blandt andet den sigtedes søster. På et tidspunkt læser anklageren op fra en afhøring, som politiet har foretaget af hende.

»Det passer ikke. Det sagde jeg ikke,« lyder det fra den unge kvinde på bageste række.

Venligt bliver hun af anklager og dommer gjort opmærksom på, at hun ikke skal komme med sin forklaring ved retsmødet, men oplyser hende om, at politiet vil afhøre hende igen.

Placeres i sikret institution

Ved retsmødets afslutning beslutter dommeren, at der ikke er grundlag for at varetægtsfængsle den unge mand, og det er derfor blevet besluttet, at man i stedet opretholder anholdelsen af ham i tre døgn.

Det betyder, at han senest 5. marts klokken 12 skal enten løslades eller for en dommer på ny.

Den 16-årige bliver imellem tiden anbragt på en sikret institution, da han grundet sin alder ikke kan side i et arresthus.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.