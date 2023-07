Politiet i Berlin har anholdt en mand, der er sigtet for gruppevoldtægt og overfald i Görlitzer park.

Den 21-årige mand er mistænkt for sammen med fire andre mænd at have overfaldet et kærestepar 21. juni.

Først nu har politiets efterforskning ført til en anholdelse.

Det skriver det tyske medie B.Z.

Anklager Karen Sommer fortæller, at den anholdte mand nu er blevet varetægtsfængslet.

Ifølge politiet var den anholdte mand en del af den gruppe, der angreb kæresteparret.

De skulle have tæsket manden, hvor de ifølge politiet senere gruppevoldtog kvinden, mens kæresten blev tvunget til at overvære det.

Udover overfaldet og voldtægten blev kæresteparret også bestjålet.

Angrebet fandt sted i det yndede turistmål og særligt dansker populære Kreuzberg.

Den del af parken, hvor overfaldet fandt sted, er kendt for en livlig handel med narkotika, skriver tyske medier.

Politiet oplyser videre, at de stadigvæk forsøger at finde frem til de andre gerningsmænd.

B.Z. skriver, at der har 13 andre seksuelle forbrydelser i Görlitzer parken i år.