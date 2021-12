Eftersøgningen af de to savnede danske søfolk fra det kæntrede skib 'Karin Høj' er blevet indstillet.

Det oplyser svenske Sjöfartsverket.

Det var kl. 10.30, at de svenske søfartsmyndigheder besluttede sig for at stoppe med at lede efter de to danskere, der var de eneste ombord på det danske fragtskib, da ulykken skete kl. 03.30 natten til mandag. De er ikke blevet fundet.

Det sker, efter at vagthavende Lars Blohm for svenske Sjö- och flygräddningscentralen tidligere på dagen sagde, at håbet om at finde dem levende i det kun fire grader varme vand var begrænset.

Her ses Karin Høj ligge med bunden i vejret mellem Ystad og Bornholm Foto: 50090 Johan Nilsson/TT Vis mere Her ses Karin Høj ligge med bunden i vejret mellem Ystad og Bornholm Foto: 50090 Johan Nilsson/TT

»Der findes ingen mulighed for at overleve i det kolde vand i så lang tid,« lød det.

I løbet af formiddag er 'Karin Høj', der blev fundet mellem Ystad og Bornholm med bunden i vejret, blev bugseret ind mod lavere vand for at blive undersøgt nærmere. Her er det meningen, at de skal undersøges nærmere af dykkere – i håbet om at finde de to søfolk her.

Det bekræfter Forsvarets Operationscenter over for B.T.

»Det skal trækkes ind på 10 meters dybde, dor hvis det nu skulle synke, vil det stadig stå i overfladen. Hvis det sank på rum sø, ville det i stedet stå helt nede på bunden, hvor der er meget dybt,« siger vagthavende Jesper Berthelsen.

Endnu er uvist, hvad der præcist skete i nat, hvor 'Karin Høj' endte med bunden i vejret. Svenske myndigheder har spekuleret i en kollision med det britiske fragtskib Scot Carrier, og det indikeret de foreløbige dataudtræk fra Forsvarets Operationscenter da også nu, mandag middag.

»Det er det, vi kan se: At der har været en kollision mellem det britiske skib og det danske skib,« siger vagthavende Jesper Berthelsen:

»Der skal en havarikomission ind i det her, og før indtil da kan man ikke sige noget med sikkerhed, men det ligner, at det britiske skib er sejlet ind i det danske cirka midtskibs.«

Den vagthavende fra Forsvarets Operationscenter peger også på, at den måde 'Karin Høj' er kæntret på, viser det samme.

»Det kan man se i og med at skibet er væltet rundt på den måde, som det er. Hvis det var blevet ramt i stævnen (i forenden, red,) eller i hækken (i bagenden, red.) var det nok ikke væltet rundt på den måde. Det væltede meget hurtigt rundt med bunden i vejret,« siger Jesper Berthelsen.

Hvordan kan sådan noget ske?

»Uopmærksomhed. Og dårligt vejr,« siger Jesper Berthelsen.

