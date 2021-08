En borgerhenvendelse fik fredag Nordjyllands Politi til at lave fartkontrol på Ålborgvej ved Hadsund.

Og efter fem timer i vejkanten måtte politiet konstatere, at borgeren, der bad om fartkontrollen, havde god grund til at kalde politiet ud.

Politiets tilstedeværelse resulterede nemlig i, at otte personer fik et klip i kørekortet, tre personer fik en betinget frakendelse, mens to personer kørte så stærkt, at de ryger ind under den nye vanvidspakke.

»Det er nedslående,« lyder det fra Tom Nielsen, der er fagllig koordinator i trafiksektionen hos Nordjyllands Politi.

Ålborgvej er en landevej, men på den strækning, hvor politiet kontrollerede farten, er der hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen.

I alt blev 35 af de 140 forbipasserende bilister sigtet for en fartovertrædelse. De to vanvidsbilister kørte forbi kontrollen med henholdsvis 111 og 108 kilometer i timen.

»Vi må sige, at ud af 140 biler er 35 rigtig mange. Det er ikke så tit, vi har målinger, hvor der er to vanvidsbilister, tre betingede frakendelser og et større antal klip,« siger Tom Nielsen.

Han fortæller desuden, at de to vanvidsbilister i den kommende tid kan se frem til at få besøg af ordensmagten for at beslaglægge deres køretøj.