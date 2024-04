Danske toldere fandt sidste år næsten dobbelt så meget narkotika ved grænserne som året forinden.

En ny opgørelse af Toldstyrelsen viser således, at man i 2023 tilbageholdt omkring 2,9 ton narko. Det er næsten dobbelt så meget som året i 2022, hvor man fandt 1,5 ton.

»Vi ser generelt mere narkotika på grænsen,« udtaler kontroldirektør i styrelsen, Jeppe Kjærgaard, i en pressemeddelelse.

Otte kilo amfetamin og seks kilo hash taget i en bil på havnen i Hirtshals. Foto: Foto: Toldstyrelsen Vis mere Otte kilo amfetamin og seks kilo hash taget i en bil på havnen i Hirtshals. Foto: Foto: Toldstyrelsen

Han bemærker, at det især gælder hash, som udgjorde cirka 1,9 ton af den samlede fangst i 2023, men tolderne har også fundet kilovis af kokain og amfetamin – og store mængder af ulovlige piller.

»Af andre typer narkotika har vi også fokus på ulovlige piller som for eksempel opioider og benzodiazepiner, som vi tilbageholdt næsten en million af sidste år,« fortæller Kjærgaard.

Stofferne dukker op hos såvel rejsende i lufthavnene, i containere på havne – og i stigende grad også i pakker og breve hos post- og kurervirksomheder.

»Fælles for stofferne er, at smuglerne er enormt kreative i forsøget på at få dem ind over grænsen, så vi arbejder konstant på at blive endnu bedre til at opsnappe den her type narkotika på baggrund af efterretninger, data og konkrete stikprøver,« bemærker Kjærgaard.

Kreativiteten har tilsyneladende stået på i årevis. I 2022 kunne Toldstyrelsen for eksempel dele et billede af en flæskesteg proppet fuld af hash.

Det største fund af hash i 2023 skete i Rødbyhavn, hvor toldere fandt cirka 900 kilo hash i en lastbil, oplyser Toldstyrelsen.

I januar stoppede toldere end rustvogn med knap 740.000 ulovlige piller ved Gedser Havn. Senere på året blev en kvindelig rejsende taget med et kilo narkotika på kroppen i Københavns Lufthavn.

Samlet set har styrelsen sidste år tilbageholdt 54 kilo kokain, 47 kilo amfetamin og 960.000 psykoaktive piller i form af blandt andet syntetiske opioider som tramadol eller benzodiazepiner.