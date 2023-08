Myndighederne har onsdag endevendt et stutteri nord for Viborg.

Under den store aktion er der fundet cirka 50 nedgravede heste.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag aften.

Politiet oplyser, at de nu er færdige med det omfattende tilsyn på stutteri Viegård, der foregik i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Viborg Kommune.

»Vi har gennemført en stor og uanmeldt kontrol i dag. Bygninger og marker, som politiet kender til blandt andet igennem anmeldelser og henvendelser fra borgere, er nu undersøgt til bunds«, siger vicepolitiinspektør Christian Toftemark fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Heste-massegrav

Myndighederne har gravet flere steder på forskellige adresser. I jorden er fundet cirka 50 nedgravede heste.

Der graves på markerne ved Stutteri Viegård i Skals onsdag den 23. august. Myndighederne ledte efter nedgravede heste ved stutteriets ejendomme. Det handler først og fremmest om at finde ud af, om der er nedgravet heste uden tilladelse. Stutteriet er i forvejen sigtet for en række overtrædelser af dyrevelfærdsloven. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Der graves på markerne ved Stutteri Viegård i Skals onsdag den 23. august. Myndighederne ledte efter nedgravede heste ved stutteriets ejendomme. Det handler først og fremmest om at finde ud af, om der er nedgravet heste uden tilladelse. Stutteriet er i forvejen sigtet for en række overtrædelser af dyrevelfærdsloven. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»På tilsynet har vi konstateret, at der er nedgravede heste. Der er ikke hverken søgt eller givet tilladelse til nedgravning. Det er ulovligt og et brud på miljøbeskyttelsesloven, siger Hans Jørn Laursen, direktør for teknik- og Miljø i Viborg Kommune.

»Dele af de opgravede heste vil desuden blive sendt videre til undersøgelser, hvor patologer vil forsøge at fastslå, hvorvidt hestene døde som resultat af udsultning, supplerer Flemming Kure Marker, veterinærchef i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med politiet kontrolleret cirka 390 levende heste på stutteriet.

Under tilsynet har stutteriets ejer og ansatte samarbejdet med myndighederne.

Myndighederne indstiller nu selve tilsynet, men arbejder fortsat videre med sagen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Myndighederne indstiller nu selve tilsynet, men arbejder fortsat videre med sagen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Ejeren har desuden givet sit samtykke til, at Midt- og Vestjyllands Politi kan oplyse offentligheden om, at kontrollen af de levende heste vil medføre et større antal pålæg som følge af uforsvarlig behandling af heste, men at der ikke er fundet heste, hvor forholdene kan kategoriseres som groft uforsvarlig eller mishandling.

»De borgere, som har opholdt sig uden for afspærringen, har respekteret politiets anvisning og givet myndighederne arbejdsro«, siger vicepolitiinspektør Christian Toftemark.

Myndighederne indstiller nu selve tilsynet, men arbejder fortsat videre med sagen.

»Vi arbejder videre med efterforskningen også efter i dag. Jeg vil gerne appellere til, at ansatte ved stutteriet og borgere i øvrigt fortsætter som i dag med at overholde reglerne og undgår at optrappe konflikter«, slutter vicepolitiinspektøren.

Myndighederne har ikke yderligere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.