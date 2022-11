Lyt til artiklen

Københavns Vestegns Politi anholdte den sigtede mand onsdag klokken 13.09.

Det er netop kommet frem til et grundlovsforhør i retten i Glostrup.

Her bliver en mand med et stor sort fuldskæg, der er iklædt sorte joggingbukser, sort sweatshirt og sorte kinasko ført ind i retslokalet.

Det er dermed næsten 24 timer siden, at manden, der er midt tyverne, bliver fremstillet for en dommer.

Det er netop kommet frem, at han er sigtet for manddrab og besiddelse af våben, da han sammen med to endnu uidentificerede medgerningsmænd skød og dræbte en mand på Brøndby Nord Vej 17. november.

Sammen med de to uidentificerede medgerningsmænd kørte den anholdte mod Brøndby Nord Vej ved 14.30-tiden, hvor de affyrede et våben et ukendt antal gange, fremgår det af sigtelsen.

Kort tid efter flygtede de fra stedet og senere afbrændte de flugtbilen, en koksgrå Skoda Octavia, seks kilometer fra gerningsstedet.

Mandens forsvarsadvokat oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den anholdte mand banderelationer i det kriminelle indvandrermiljø.

Den sigtede kigger flittigt sig over sin skulder, da dørene til retslokale 206 åbner.

Et familiemedlem er mødt op for at give manden et par Netto-poser fyldt med tøj, men kvinden får at vide af en politibetjent, at den sigtede mand ikke må tage imod tøjet. Det skal i stedet indleveres senere, hvis han bliver varetægtsfængslet, til fængslet.

Men det er ikke meget, at hverken pressen eller familie for at se til den sigtede, for anklageren i sagen anmoder dommeren om at lukke dørene til grundlovsforhøret.

Det tager ikke dommeren lang tid at tænke over og efter få minutter bliver dørene til lokalet lukket af hensyn til politiets efterforskning.

Samtidig fik manden også et navneforbud, der afskærer pressen for nærmere at beskrive mandens identitet.

Vicepolitiinspektør ved Københavns Vestegns Politi kalder drabet for en målrettet handling, der er en overlagt og kynisk forbrydelse.

»Det svarer ikke i uvæsentlig grad til den type drab, vi tidligere har set begået af gerningsmænd fra kriminelle miljøer. Den omstændighed indgår selvfølgelig i efterforskningen, men vi forholder os også til andre hypoteser,« har vicepolitiinspektøren tidligere fortalt til B.T.

