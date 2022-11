Lyt til artiklen

Torsdag eftermiddag blev en ung mand dræbt af skud på en parkeringsplads ved etagehusene på Brøndby Nord Vej.

Københavns Vestegns Politi har endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen.

Men efterforskerne har en klar idé om, hvilken retning pilen kan pege hen, når de kigger på fremgangsmåden for det brutale drab, der fandt sted ved højlys dag.

»Det er fortsat sådan i efterforskningen, at vi vurderer, at der er tale om en målrettet handling. Det er en overlagt og kynisk forbrydelse. Vi vurderer, at der ligger noget planlægning bag.«

Manden blev ramt af skud foran denne sølvgrå Volvo. Her ses politiet arbejde ved gerningsstedet, hvor der ligger en McDonald's Happy Meal i forruden. Vis mere Manden blev ramt af skud foran denne sølvgrå Volvo. Her ses politiet arbejde ved gerningsstedet, hvor der ligger en McDonald's Happy Meal i forruden.

»Til det kan jeg sige, og jeg kommer det ikke nærmere end, at det svarer ikke i uvæsentlig grad til den type drab, vi tidligere har set begået af gerningsmænd fra kriminelle miljøer. Den omstændighed indgår selvfølgelig i efterforskningen, men vi forholder os også til andre hypoteser,«

siger vicepolitiinspektør Peter Malmose fra Københavns Vestegns Politi.

Dog fortæller han, at især fremgangsmåden hvorpå de endnu ukendte gerningsmænd har grebet drabet an på, leder politiet til den konklusion.

»Når vi kigger på fremgangsmåden for, hvordan det her er foregået. Så har vi jo tidligere set, det der ligner, hvor gerningsmændene er kommet fra kriminelle miljøer,« lyder det fra vicepolitiinspektøren.

Fredag efterlyste politiet vidner, der havde set en koksgrå Skoda Octavia stationcar køre fra gerningsstedet. En tilsvarende bil blev senere fundet udbrændt seks kilometer fra Brøndby Nord Vej.

»Vi har fået en del henvendelser, det er vi rigtig glade for. Dem arbejder vi videre med. Det er ikke mindst i forhold til det køretøj, som vi efterlyste i pressemeddelelsen fredag,« lyder det fra politiinspektøren.

Likvideringen af manden, der er i slutningen af tyverne, fandt sted på toårsdagen for et brutalt dobbeltdrab i Kalundborg.

Ifølge B.T.s oplysninger var den nu dræbte fra gårsdagens skyderi kortvarigt sigtet i sagen fra Kalundborg. Hvad han var sigtet for, fremgår ikke, men påtalen mod ham blev opgivet.

Opgøret i Kalundborg trak tråde til en konflikt mellem den forbudte bande Loyal To Familia (LTF) og Sydkystgruppen. I juni måned i år blev fem mænd idømt livstidsdomme for skyderiet i Kalundborg. Fire af dem er tilknyttet LTF, mens den sidste har forbindelse til en lokal bandegruppering i Kalundborg.

B.T. erfarer, at den yngre mand, der torsdag mistede livet i en byge af skud, tidligere har haft tilknytning til LTFs afdeling i Avedøre. Samme afdeling som flere af de dømte i sagen om dobbeltdrabet tilhører, men kilder fortæller til B.T., at den dræbte havde forladt bandemiljøet.

En mor og datter oplevede drabet på tætteste hold. De bor i naboejendommen til, hvor drabet fandt sted. Her så den unge pige, at der stod en dreng ved siden af den skuddræbte mand.

Københavns Vestegns Politi vil over for B.T. ikke fortælle, hvilken relation drengen har til den dræbte mand. Men politiet oplyser, at drengen befandt sig nær skudepisoden, og at han ikke led fysisk overlast ved skudepisoden.