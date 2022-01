'Ludersvin', 'magtliderlige svin', 'fuck jer'.

Det er ikke altid lige nemt at være politibetjent. Det er en episode fra en oktobernat sidste år et godt eksempel på.

I forbindelse med en anholdelse af en 24-årig alkoholpåvirket mand, der opførte sig støjende og voldeligt i Mølleparken i Aarhus, endte en betjent både med at blive overfaldet med skældsord og værre endnu – et trykspark lige i brystkassen, som den 24-årige afgav.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen mod den 24-årige, som B.T. Aarhus har fået aktindsigt i.

Episoden udspillede sig natten til den 17. oktober mellem klokken 1.30 og 1.40.

Af anklageskriftet fremgår det, at den 24-årige også var til ulempe for andre end betjenten i forbindelse med episoden, idet han på et tidspunkt tog hård fat i en ikke nærmere identificeret kvinde, hvorefter han sprang i åen. Ligesom han med knyttet næver løftet over hovedet flere gange gik aggressivt frem mod politiet.

Og i åen blev han angiveligt ved med at svømme rundt, selvom politiet flere gange krævede, at han skulle kravle op. Og da han endelig kom op, modsatte han sig ligeledes politiets anholdelse af ham, idet han spændte kraftigt op i kroppen i forbindelse med, at han skulle lægges i håndjern.

Derfor er han, foruden vold eller trussel om vold mod person i offentlig tjeneste, ordensbekendtgørelsen og fornærmelig tiltale mod person i offentlig tjeneste, også tiltalt for at have lagt hindringer i vejen for politiets arbejde.

Derudover er han tiltalt for, omkring et halvt år tidligere, den 1. maj 2021, at have begået hærværk, idet han på en mur med en spraydåse blandt blandt andet skrev »Fuck Mette,« hvilket resulterede i skader for 1.796,88 kroner, fremgår det af anklageskriftet.

Om beskeden var henvendt til vores statsminister, Mette Frederiksen, er uklart.

Hverken anklagemyndigheden eller den tiltaltes forsvarsadvokat har nemlig ønsket at kommentere sagen. Det er derfor også uvist, hvordan den tiltalte forholder sig til tiltalen.

Det eneste, der er klart, det er, at han ikke erkender sig skyldig i tiltalen i sin fulde længde. Det oplyser hans forsvarsadvokat Mads Krarup til B.T. Aarhus. Derfor er sagen også berammet som en domsmandssag.

Sagen var oprindeligt berammet til denne uge, men er blevet udsat på grund af corona. Det er derfor på nuværende tidspunkt uvist, hvornår sagen skal for retten i Aarhus.