En decembermorgen i 2020 sagde han farvel til sin hustru og to døtre for at tage på arbejde. Da han kom hjem, var de ingen steder at spore. De var væk.

Flygtet på krisecenter, skulle det vise sig.

»Hvorfor tror du, hun den dag gik og tog børnene med?« spurgte anklageren så mandag, da retssagen mod den 34-årige mand, der sammen med sin svoger er tiltalt for årelang mishandling af kvinden og børnene, ved Retten i Glostrup blev indledt.

Han kunne ikke svare. Han vidste det ikke, sagde han. Spurgte så:

»Hvorfor skulle hun gøre det mod mig?«

Han nægter sig skyldig i samtlige af de grusomme forhold, der er beskrevet i anklageskriftet.

Forhold, der beskriver, hvordan han siden 2007 eller 2008 frem til kvindens flugt i 2020 flere gange månedligt skulle have udsat hende for mishandling og voldtægt.

Blandt andet skulle han ifølge anklageskriftet have slået og sparket hende så voldsomt, at hun aborterede de tvillinger, hun var gravid med.

Han skulle også have sendt hende på skadestuen, hvor hun fik påsat en halskrave på grund af sine skader. Skader, der dog ifølge hans forklaring stammede fra et fald ned ad en trappe.

»Nej,«, »Det passer ikke« og »Aldrig,« lød det igen og igen under hans forklaring, når anklageren spurgte konkret ind til de forskellige forhold. Forhold, der også omhandler vold mod to af hans døtre. Den ældste født i slut-00erne. Den yngste i 2017.

Også dem afviser han pure at have slået.

»Tror I, jeg er skør eller dum? Skulle jeg slå mine egne børn og kone?« spurgte han.

Også den 29-årige mand, der er bror til kvinden og onkel til børnene, nægtede, at han nogensinde skulle have lagt hånd på dem.

Han brugte – ligesom sin svoger – tid på at fortælle, at han elskede dem alle meget højt. En kærlighed, der dog er svær at få øje på i anklageskriftet.

Heri lyder det, at han skulle have mishandlet både niecer og nevø. Og i øvrigt ved et enkelt tilfælde have deltaget i mishandlingen af søsteren.

Dette skulle være sket, blot et par dage før hun og børnene søgte mod et krisecenter.

Ifølge anklageskriftet skulle de to mænd her foran døtrene have slået hende hårdt i ansigtet. Ægtemanden skulle blandt andet have revet hende i håret og dunket hendes hoved mod gulvet, mens hendes bror skulle have rusket og sparket hende.

Til sidst skulle hun være besvimet.

Ingen af de to mænd husker dog episoden sådan.

Ægtemanden forklarede, at det var kvinden, der på grund af uenighed om en telefon havde råbt og skreget. Og at hun skulle have ramt sig selv i hovedet med en dør, hvorved hun besvimede.

Begge tiltalte henviste til, at kvinden har en lemfældig omgang med sandheden, fordi hun har nogle kognitive udfordringer, der betyder, hun har en lav intelligens.

Noget, anklagemyndigheden da også ved sagens start fremhævede.

Kvinden er ikke desto mindre anklagemyndighedens hovedvidne, og derfor opfordrede den ene af forsvarerne også retssagens nævninge til at have hendes intelligens in mente i forhold til de svar, hun må give, når hun onsdag skal afgive forklaring.

Der er afsat i alt syv dage til retssagen.