Han kørte mod trafikken i 15 kilometer.

Og nu er en 89-årig mand derfor blevet sigtet for vanvidskørsel.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten, der tager påskedagene med.

Lørdag klokken 21.42 fik politiet en anmeldelse om en spøgelsesbilist på motorvejen i vestgående retning ved Holbæk.

Bilisten kørte mod trafikken, så flere bilister måtte bremse eller undvige for at undgå sammenstød.

En patrulje fik øje på spøgelsesbilisten ved Kirke-Sonnerup og kørte efter den i nødsporet med blinket tændt.

Først da politiet bankede på ruden, stoppede bilisten og betjentene tog nøglerne fra den ældre mand bag rattet.

Den 89-årige mand fra Holbæk erkendte, at han kørte mod trafikken.

'Han var kørt forkert og havde ledt efter en afkørsel, men kørt videre, da der ikke kom nogen,' skriver politiet i døgnrapporten og fortsætter:

'Han blev sigtet for vanvidskørsel, ved at køre mod trafikken på en strækning på omkring 15 km Han blev gjort bekendt med, at hans bil blev beslaglagt og kørekortet inddraget, hvilket han accepterede. Ingen kom noget til, og ingen andre bilister blev ramt under kørslen.'