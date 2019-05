Skulle Kevin Magnussen have haft en straf under søndagens løb i Monaco?

Svaret er 'ja', hvis man spørger Sergio Perez. Under løbet forsøgte han nemlig at overhale danskeren, men Kevin Magnussen lukkede af for ham, så bilerne kører sammen.

Og det var Sergio Perez ikke helt tilfreds med efter løbet.

»Jeg synes, jeg lavede et stærkt træk og var i en god position, men det ændrer ikke noget. Men han skulle have været straffet under løbet, jeg forstår ikke, det ikke blev undersøgt,« siger Sergio Perez til TV3 Sport.

Dog ved han ikke, hvor meget det havde ændret, hvis ikke han havde været udfordret undervejs.

»Det ville uanset hvad have været et svært løb. Der var risiko for regn, men det skete heldigvis ikke,« sier Sergio Perez i interviewet, som kan ses i toppen af artiklen.

Kevin Magnussen sluttede som nummer fem i kvalifikationen til løbet i Monaco, men søndag gik det ikke ligeså godt for danskeren.

Han sluttede som nummer 12 efter at have ligget i den tunge ende af feltet det meste af dagen. Sergio Perez sluttede som nummer ni. Du kan læse, hvordan løbet forløb i LIVE-bloggen her.