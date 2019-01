Verdens rigeste mand, en skilsmisse og nu også en affære er nogle af de faktorer, som får verdenen til at læse med i sagen om Jeff Bezos og konens brud.

Stifteren af den amerikanske nethandelsvirksomhed Amazon og ekskonen skiltes ellers fredeligt, men nu er beskyldninger om en affære kommet frem.

Jeff Bezos skulle have haft en otte måneder lang affære med en tidligere TV-vært Lauren Sanchez, som også er gift.

Affæren skulle have været tæt på at blive afsløret, og derfor er det nu endt i skilsmisse, skriver The National Enquirer ifølge Daily Mail. Den amerikanske avis har billeder af Jeff Bezos og Sanchez i kærlig omfavnelse.

Lauren Sanchez ses her i 2010. Hun er helikopterpilot og tidligere TV-vært. AFP PHOTO/ GABRIEL BOUYS. GABRIEL BOUYS / AFP Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Lauren Sanchez ses her i 2010. Hun er helikopterpilot og tidligere TV-vært. AFP PHOTO/ GABRIEL BOUYS. GABRIEL BOUYS / AFP Foto: GABRIEL BOUYS

Lauren Sanchez er 49 år gammel og er selv gift. Hendes mand hedder Patrick Whitesell, og parret har angiveligt været venner med Bezos, før affæren opstod.

Sanchez og hendes ægtemand var separeret, da affæren startede, og hun har angiveligt indrømmet overfor manden, at hun så Jeff Bezos.

Jeff Bezos og hans ekskone MacKenzie siger, de stadig er venner, og det er heller ikke mange år siden, at der var billeder ude, hvor de ser lykkelige og glade ud på en ferie i Italien, skriver Daily Mail.

De, ligesom Sanchez og hendes mand, skulle have været blevet separeret, inden affæren begyndte.

Her ses Sanchez til Grammy Awards i 2010. AFP PHOTO/ GABRIEL BOUYS. GABRIEL BOUYS / AFP Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Her ses Sanchez til Grammy Awards i 2010. AFP PHOTO/ GABRIEL BOUYS. GABRIEL BOUYS / AFP Foto: GABRIEL BOUYS

Lauren Sanchez og Jeff Bezos mødtes gennem hendes firma, da de skulle tage luftfotos for Amazon-virksomheden.

Den 49-årige kvinde er helikopter-pilot foruden sin baggrund som TV-vært.

Jeff Bezos ekskone har været med siden grundlæggelsen af Amazon. Til at starte med arbejdede hun som revisor i firmaet.

Ægteparret skilles som venner, oplyser de i den oprindelige Twitter-besked, hvori nyheden blev offentliggjort.

Det tidligere Bezos-ægtepar på vej til senator John McCains begravelse. der har været flere billeder i pressen, hvor de så meget forelskede ud for et par år siden. De skilles nu som venner. (Photo by Jim WATSON / AFP) Foto: JIM WATSON Vis mere Det tidligere Bezos-ægtepar på vej til senator John McCains begravelse. der har været flere billeder i pressen, hvor de så meget forelskede ud for et par år siden. De skilles nu som venner. (Photo by Jim WATSON / AFP) Foto: JIM WATSON

Bezos har fire børn sammen, og parret havde været sammen i 25 år, men nu er det altså slut.

Magasinet Forbes anslår, at Jeff Bezos er 890 milliarder danske kroner værd. Det er endnu ikke blevet bestemt, hvordan formuen skal deles.

Magasinet Time har dog skrevet, at MacKenzie Bezos kan ende som verdens rigeste kvinde på grund af skilsmissen.

Det var tilbage i 1994, at det tidligere ægtepar sagde deres jobs op for at starte Amazon, et online marked, op.