»Jeg troede, at vi alle skulle dø. Det gjorde jeg virkelig. Så jeg spiste mig selv til døde. Jeg spiste veganske pizzaer op mod fem-seks gange om dagen.«

Sådan lyder det fra den 60-årige skuespillerinde Jennifer Coolidge, der har en af rollerne i HBO's massive seriehit 'The White Lotus'.

En rolle, hun næsten takkede nej til, fordi hun følte sig for fed efter at have brugt det meste af coronapandemien på at spise.

»Jeg havde ikke lyst til at blive filmet på grund af min overspisning,« siger hun til det amerikanske medie Page Six.

Jennifer Coolidge til premieren på 'The White Lotus' i juli 2021. Foto: MARIO ANZUONI

Hun fortæller videre, at hun tog mellem 13 og 18 kilo på under pandemien, hvilket, hun syntes, var for meget til rollen i 'White Lotus'.

Det var en af hendes veninder, som overbeviste hende om, at hun bestemt ikke skulle takke nej til rollen på grund af sin vægt.

»Jeg sagde til hende, at jeg var for fed, og så sagde hun, at jeg var en idiot, fordi den slags muligheder ikke kommer igen.«

I 'White Lotus' følger man en række overklassegæsters ophold på det luksuriøse hotel The White Lotus i Hawaii.

Jennifer Coolidge spiller kvinden Tanya, der har mistet sin mor kort før sit ophold på resortet, og i dag er hun lykkelig for, at hun ikke takkede nej til rollen.

»Vi har alle brug for venner, der skubber os i den rigtige retning, da mange skuespillere laver fejl. Vi vil så gerne have, at det helt store øjeblik opstår, men når det så sker, så forsøger vi at snakke os selv ud af det.«