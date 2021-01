Kvinderne, som har anklaget Weinstein for voldtægt og forskellige former for seksuelt overgreb, har fået rettens ord for, at de er berettiget en økonomisk erstatning.

Det har en dommer mandag slået fast, skriver BBC.

I alt er der tale om 17 millioner dollar – over 100 millioner kroner – som 50 kvindelige ofre får delt imellem sig. De højeste erstatningsbeløb ligger på 500.000 dollar eller mere.

Ved en afstemning stemte 39 af kvinderne for – otte imod – dommen og erstatningsbeløbet.

Harvey Weinstein. Foto: SPENCER PLATT Vis mere Harvey Weinstein. Foto: SPENCER PLATT

Pengene vil blive trukket fra de aktiviteter, der blev hevet ud af Weinsteins firma, The Weinstein Co., ved dets konkursbegæring i 2018.

Harvey Weinstein, den tidligere filmproducer, afsoner i øjeblikket en straf på 23 års fængsel, som han blev idømt i New York i marts for seksuelt overgreb mod tidligere produktionsassistent Mimi Haley og voldtægt af skuespilleren Jessica Mann.

83 procent af kvinderne i retssagen har ifølge BBC meddelt retten, at de ser retssagen som afslutningen på det, de har været igennem – og at de ikke søger yderligere retssager mod en godtgørelse.

I alt har 100 kvinder beskyldt Weinstein for forskellige former for seksuelle overgreb - heriblandt voldtægt - over flere årtier.

Han har afvist beskyldningerne. I stedet har han sagt, at der var tale om frivillige handlinger.

I maj stod en kvinde blandt andet frem og fortalte, at hun som 17-årig i 1994 var blevet overfaldet af Weinstein på et hotelværelse under en filmfestival i udlandet.

Ifølge kvinden inviterede Weinstein hende op på sit hotelværelse for at drøfte hendes mulige filmkarriere.

Her blev hun angiveligt 'overfaldet, lukket inde, seksuelt mishandlet og voldtaget' af Weinstein. Efterfølgende truede han hende med, at hun aldrig ville komme til at være med i en film, hvis hun anmeldte ham.