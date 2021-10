Den femogtyvende James Bond-film, 'No Time To Die', fik torsdag dansk premiere.

I den forbindelse har hovedrolleindehaveren Daniel Craig snakket med 'Go' morgen Danmarks' filmanmelder, Ann Lind Andersen.

Daniel Craig har i fire ud af de fem Bond-film, han har medvirket i, haft fornøjelsen af at spille sammen med flere danske skuespillere. Først Mads Mikkelsen i 'Casino Royal', Jesper Christensen i selvsamme og igen i både 'Quantum of Solace’ og ‘Spectre’ og sidst – men ikke mindst – David Dencik i det nyeste skud på stammen, ’No Time to Die'.

»Hver og en af dem har bragt noget fantastisk til filmene. Vi er så heldige at have haft dem med,« fortæller den britiske skuespiller.

I samme ombæring roser han blandt andet David Dencik for at være »utrolig sjov.«

De er dog ikke de eneste danskere, der har været med i en af de mange film i Bond-universet.

På trods af at mange danskere gennem tiden har været i spil til roller i de populære film, er det kun fem danskere, der er lykkedes med at lande en rolle.

Første gang en dansker medvirkede var det Cecilie Thomsen, da hun i 1997 spillede rollen som professoren Inga Bergstrøm i ‘Tomorrow Never Dies’.

Dernæst var det Ulrich Thomsens tur. Han spillede med i The World Is Not Enough’, der udkom i 1999. Her spiller han 'Davidov'.

'Casino Royale', hvor vi har hele to danskere på rollelisten, udkom i 2006, mens 'Quantum of Solace’ og ‘Spectre’ udkom i henholdsvis 2008 og 2015.

David Dencik er aktuel i 'No Time To Die', der har fået ualmindeligt gode anmeldelser i de britiske medier.

