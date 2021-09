Da Daniel Craig endelig blev fejret i Royal Albert Hall i London til verdenspremieren på 'No Time to Die' tirsdag aften, gik der en lettelsens suk gennem hele verden. Endelig fik filmen, vi havde ventet på i flere år, premiere. Endelig kan vi atter samles i biografens mørke og nyde et sandt britisk actionbrag.

Og jeg må bare sige, at filmen i den grad har været ventetiden værd.

Det er Daniel Craigs sidste Bond-film, men han er stadig i topform. Han står stadig knivskarpt som 53-årig, mens rollen får et mere følsomt touch end tidligere. Selvom James Bond stadig er actionhelt, så fokuserer 'No Time to Die' langt mere på Bonds følelser, end vi tidligere har set. Datidens mere ufølsomme helt er erstattet af en moderne mand, der ikke er bange for at vise både sorg og glæde.

'No Time to Die' starter på en norsk ødegård 20 år tilbage i tiden, hvor den lille pige Madeleine Swann får besøg af en morder, der bærer en porcelænsmaske. Madeleine Swann, spillet af Léa Seydoux, indleder senere et forhold til en nu pensioneret James Bond, og filmen begynder for alvor, da parret er på ferie i Italien. Fra den første eksplosion i den lille landsby er man tryllebundet af det hæsblæsende drama, der har karakteriseret Bond-filmen i over 60 år.

Daniel Craig i det lyserøde velour-jakkesæt til verdenspremieren på 'No Time To Die.' Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Daniel Craig i det lyserøde velour-jakkesæt til verdenspremieren på 'No Time To Die.' Foto: TOBY MELVILLE

Der er kommet en ny agent hos MI6 i London, den nye Agent 007 spillet Lashana Lynch. I mange måneder var der egentlig også rygter om, at hun skulle spille James Bond efter Daniel Craig. Men Bond-producer Barbara Broccoli skød dog det rygte ned og slog fast, at James Bond også er en mand i fremtiden.

Mens Rami Malek spiller filmens største skurk, så spiller danske David Dencik en slags underdog-skurk. Dencik spiller russisk videnskabsmand, og han gør det godt. Dencik er nærmest ukendelig bag det nørdede look, og den russiske accent er temmelig godt ramt.

Men det er selvfølgelig Daniel Craig, der bærer 'No Time to Die'. Personligt kommer jeg til at savne hans blå, fortryllende øjne, men omvendt føles det også rigtigt endelig at sende Daniel Craig på pension nu. Der er efterhånden to år siden, at vi begyndte at tage afsked med Daniel Craig som James Bond, og nu er det på tide at sige farvel. Det må – udover Ulf Pilgaards exit fra Cirkusrevyen – være en af de længste afskedsceremonier i showbiz nogensinde.

På en måde er filmen blevet et symbol på coronapandemien. Den skulle have haft verdenspremiere i foråret 2020, men sådan gik det som bekendt ikke. I stedet lukkede hele verden ned, mens filmgiganten MGM udsatte premieren. Først til efteråret 2020. Så til foråret 2021. Og så igen til efteråret. Hele 18 måneder gik der, og således er det nu hele 15 år siden, Daniel Craigs første Bond-film, 'Casino Royale', fik premiere i 2006.

Filmen er den længste Bond-film nogensinde. To timer og 43 minutter varer 'No Time to Die', og jeg må indrømme, at det er lige i overkanten. En god historie kan sagtens fortælles på kortere tid.

Gå ind og se den nye 007-film og bliv blæst tilbage i stolen af klassisk action. Og nyd tanken om, at både kinesere, amerikanere og europæere atter kan se film sammen i biografen. 'No Time to Die' er det endegyldige bevis på, at mennesker i hele verden atter kan samles i biografens mørke.