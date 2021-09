Vidste du, at Medina, Oh Land og Sarah Grünewald alle har været i spil til rollen som Bond-babe?

Lige siden den daværende Guld Tuborg-pige Annette Strøyberg var til casting til James Bond-filmen 'From Russia With Love' fra 1963, har selskabet bag verdens største filmserie ofte haft et godt øje til danske modeller og skuespillere – senest David Dencik i den aktuelle 'No Time to Die'.

Hvordan kan det være?

Filmjournalist Brian Iskov, der holder foredrag om serien og driver en dansk fanside om Agent 007, har igennem tiden set nærmere på den danske Bond-forbindelse.

Blandt andet har han interviewet den britiske caster Debbie McWilliams, som siden starten af 1980erne har rollebesat samtlige Bond-film, og gennem Brian Iskov kommer hun med en nærmere forklaring.

»For det første har Bond-filmene altid orienteret sig ud i Europa, når de har skullet finde skuespillere til især kvinde- og skurkerollerne,« fortæller Brian Iskov og fortsætter:

»Debbie McWilliams fortalte mig, at hun ser enormt mange udenlandske film med skuespillere, hun ikke kender i forvejen, så hun ser dem helt rent. Hun fortalte videre, at danskerne foruden at være super dygtige og professionelle er så gode til engelsk og har en accent, der er så lidt specifik, at vi kan spille folk fra hvilket som helst land i Europa.«

Som eksempel havde den britiske Bond-caster allerede spottet Mads Mikkelsen, da han i 1996 debuterede i Nicolas Winding Refns gangsterdrama 'Pusher'.

Mads Mikkelsen i 'Casino Royal. Vis mere Mads Mikkelsen i 'Casino Royal.

Da hendes chef, Bond-producer Barbara, Broccoli senere så Mads Mikkelsen i Susanne Biers dogmefilm 'Elsker dig for evigt', var de enige om, at han var oplagt som skurk over for Daniel Craig i 2006-hittet 'Casino Royale', forklarer Brian Askov.

Herunder kan du se, hvordan de danske skuespillere blev en del af Bond-universet – og hvilke skuespillere og modeller, der igennem tiden har været i spil til en rolle.

Anette Strøyberg

'From Russia With Love' (1963)

Den danske skuespillerinde, som blandt andet var kendt som 'guldpige' for Tuborg, kunne ifølge Brian Iskov have været den første dansker i Bond-serien.

»Allerede til den anden Bond-film havde de kig på en dansker, nemlig Annette Strøyberg. De var i København og talte med hende, men hun fik ikke rollen,« fortæller Brian Iskov.

Peter Bonke

'Moonraker' (1979)

Danmarks første Bond-stjerne. Som ingen kender! Brian Iskov fortæller om den danske skuespiller Peter Bonke, der i 'Moonraker' optræder i en sølvdragt iført navneskiltet 'Sergeant Parish':

»Han spiller en amerikansk rumsoldat, og selvom han både har rollenavn og replikker, står han ikke oplistet nogen steder. Han havde været med i et par danske film, men flyttede i 1975 til Paris, hvor de optog 'Moonraker', så han har boet lige i nærheden.«

Peter Bonke. Den 'ukendte' danske Bond-stjerne. Foto: Børge Lassen Vis mere Peter Bonke. Den 'ukendte' danske Bond-stjerne. Foto: Børge Lassen

Tina Kjær

'GoldenEye' (1995)

Ifølge Billed-Bladet var den danske model til casting på Pierce Brosnans første James Bond-film, 'GoldenEye'. Hun fik dog aldrig en rolle i filmen.

Tine Kjær med Jarl Friis-Mikkelsen i midten af 90'erne. Foto: MOGENS FLINDT Vis mere Tine Kjær med Jarl Friis-Mikkelsen i midten af 90'erne. Foto: MOGENS FLINDT

Georg Olesen

'Tomorrow Never Dies' (1997)

'Danmarks stærkeste mand' sagde i 1996 til Ekstra Bladet, at han med 99,9 procents sandsynlighed var med i den næste 'James Bond'-film som skurk. Desværre gik rollen som håndlanger til den tyske skuespiller Götz Otto.

George Olesen i 90'erne med Arnold Schwarzenegger. Foto: ERIK JEPSEN Vis mere George Olesen i 90'erne med Arnold Schwarzenegger. Foto: ERIK JEPSEN

Sille Lundquist

'Tomorrow Never Dies' (1997)

Den danske model, der i 2018 døde af kræft kun 47 år gammel, var i 90erne ifølge Billed-Bladet til en casting, hvor hun blandt andet skulle kysse Pierce Brosnan. Hun fik ikke rollen som Bond-babe, men er alligevel med i 'Tomorrow Never Dies', da man kan se hende danse i filmens intronummer.

Sille Lundquist. Foto: BENT MIDSTRUP Vis mere Sille Lundquist. Foto: BENT MIDSTRUP

Cecilie Thomsen

'Tomorrow Never Dies' (1997)

Danmarks første rigtige Bond-babe!

Hendes karakter hed i det oprindelige manuskript 'Danish Pastry' (engelsk for wienerbrød), og derfor ledte casterne efter en dansk model, fortæller Brian Iskov. Cecilie Thomsen var den rette kvinde på det rette tidspunkt, og hendes rolle som lingvistikprofessor Inga Bergstrom lærer blandt andet James Bond en lille smule dansk.

Cecilie Thomsen og Pierce Brosnan i 'Tomorrow Never Dies'. Foto: KEITH HAMSHERE Vis mere Cecilie Thomsen og Pierce Brosnan i 'Tomorrow Never Dies'. Foto: KEITH HAMSHERE

Ulrich Thomsen

'The World is Not Enough' (1999)

»De havde set ham i Thomas Vinterbergs dogmefilm 'Festen' og tænkt, at 'han er fandeme god'. Debbie McWilliams fortalte, at hun synes, det er lidt synd, at man satte en så dygtig skuespiller til at spille en lidt ligegyldig håndlanger. Om ikke andet så det godt ud på cv'et,« fortæller Brian Iskov.

Ulrich Thomsen og Pierce Brosnan i 'The World Is Not Enough'. Foto: KEITH HAMSHERE Vis mere Ulrich Thomsen og Pierce Brosnan i 'The World Is Not Enough'. Foto: KEITH HAMSHERE

Mads Mikkelsen

'Casino Royale' (2006)

»De havde egentlig castet en fransk skuespiller som Le Chiffre, men Mads fik den, og så gjorde de hans karakter til albaner,« fortæller Brian Iskov, der i sit interview med Debbie McWilliams får at vide, at filmens instruktør, Martin Campbell, elskede Mads Mikkelsens look, og at han til sidst fik rollen efter en prøvefilmning i Prag, hvor han på daværende tidspunkt var i gang med at indspille den danske film 'Prag'.

Mads Mikkelsen og Jesper Christensen i 'Casino Royal'. Foto: Sony Pictures International Vis mere Mads Mikkelsen og Jesper Christensen i 'Casino Royal'. Foto: Sony Pictures International

Jesper Christensen

'Casino Royale' (2006, 'Quantum of Solace' (2008) og 'Spectre' (2015)

Danmarks mest benyttede Bond-skuespiller som bagmandsskurken Mr. White i tre film.

»Debbie McWilliams havde set ham i den amerikanske film 'Tolken' (med Sean Penn og Nicole Kidman, red.). Hun kunne godt se, at han var en erfaren skuespiller, men han var et nyt ansigt for hende, og hun syntes, han var meget spændende,« fortæller Brian Iskov.

I spil som Bond-babe til 'Skyfall' fra 2012:

Den danske popstjerne Medina, 'Vild med dans'-vært Christiane Schaumburg-Müller og skuespillerne Marie Bach Hansen ('Arvingerne') og Anna Stokholm ('Sygeplejeskolen') har tidligere fortalt til forskellige medier, at de i 2011 var til casting på rollen Bond-babe til 'Skyfall'.

Medina. Foto: Mads Nissen Vis mere Medina. Foto: Mads Nissen

I spil som Bond-babe til 'Spectre' fra 2015:

Da der skulle bruges en skuespiller til at spille Jesper Christensens karakters datter, bad instruktør Sam Mendes ifølge Billed-Bladet om at få skandinaviske skuespillerinder til casting. Her var 'Borgen'-stjerne Birgitte Hjort Sørensen, 'Vild med dans'-vært Sarah Grünewald og popstjerne Oh Land blandt andet i spil. Desværre gik rollen til den franske skuespiller Lea Seydoux.

Hvem ville du helst se i en 'James Bond'-film?

David Dencik

'No Time to Die' (2021)

Danmark – og Sveriges – seneste Bond-stjerne. Allerede i 2012 var den dansk-svenske skuespiller ifølge magasinet Soundvenue til casting som skurk i 'Skyfall'. Her gik rollen i stedet til den spanske Hollywood-stjerne Javier Bardem. David Dencik var heldigvis ikke glemt, og derfor spiller han altså russisk videnskabsmand i 'No Time to Die'.