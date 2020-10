At det er blevet nemmere at mobbe, nu hvor man har fået internettet som hjælpemiddel, er vist ingen hemmelighed.

At det seneste offer for cyber-mobning er blevet Hollywood-stjernen Chris Pratt er måske mere overraskende. Også fordi det kommer ud af det blå.

Men nu er en række af 'Guardians of the Galaxy'-stjernens kolleger fra 'Avenger'-filmene kommet ham til undsætning. Det skriver Page Six.

Ifølge det amerikanske medie startede 'mobningen', da der blev lavet en afsteming om, hvilken af Hollywoods fire Chris'er, der skal droppes. De fire valgmuligheder bestod i Chris Pratt, Chris Evans, Chris Pine og Chris Hemsworth.

Og her var der altså bred enighed om, at 41-årige Chris Pratt er den værste af de fire, og dermed lød dommen, at han burde blive droppet af Hollywood.

En af årsagerne til, at Chris Pratt har tabt den uofficielle Chris-konkurrence er, at der den seneste tid har floreret rygter om, at han skulle være republikaner og dermed tilhænger af Donald Trump. Og det er altså ikke blevet velmodtaget på de sociale medier.

Men som nævnt er Chris Pratt heldigvis venner med en lang række film-helte, som er kommet ham til undsætning.

En af dem er 'Iron Man'-stjernen Robert Downey Jr., der blandt andet skriver følgende på Instagram: 'Hvis du har problemer med Chris, har jeg en idé: Slet dine sociale profiler, tænk over dine EGNE fejl, arbejd på DEM, og hyld derefter din menneskelighed.'

En anden skuespiller, der har forsvaret Chris Pratt, er Mark Ruffalo, der spiller karakteren Hulk i de populære 'Avengers'-film.

'Jeg kender ham personligt, og i stedet for at anklage ham skal du se på, hvordan han lever sit liv,' skriver han og fortsætter:

'Han er ikke politisk. Dette er en distraktion. Lad os holde øjenene på trofæet, venner. Vi er så tæt på nu.'

Skuespillerinden Zoe Zaldana, der spiller over for Chris Pratt i 'Guardians of the Galaxy' har benyttet sig af et citat fra den afdøde rapper Tupac Shakur i hendes forsvar af Pratt:

'Ligemeget hvor hårdt det bliver, så stik brystet frem, hold hovedet højt og håndter det. Du skal nok klare den, Chris Pratt.'

Også Chris Pratts hustru, Katherine Schwarzenegger, har følt sig nødsaget til at forsvare sin mand. Hun skriver følgende på Twitter:

'Er det her virkelig, hvad vi har brug for? Der foregår så mange ting i verdenen, og folk kæmper på så mange måder. At være ond er så meget et levn fra fortiden.'

Chris Pratt har ikke selv kommenteret på Twitter-stormen mod ham.